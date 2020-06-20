Марченко рассказал, сколько государство теряет ежемесячно из-за контрабанды

Нарушение таможенных правил при ввозе товаров на территорию Украины ежемесячно лишает бюджет 3-5 млрд грн.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в эфире программы “Эспрессо: капитал”.

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“Если вы работаете на Таможне, закрываете глаза на то, что там происходит – скажем так, создаете сервисную Таможню без контроля за перемещением серой, черной контрабанды – то вы теряете в месяц от 3 до 5 млрд грн”, – сказал Марченко.

По его словам, именно неспособность побороть контрабанду стала одной из существенных причин увольнения Нефедова.

Напомним, правительство 24 апреля уволило главу таможни Максима Нефедова и главу ГНС Сергея Верланова.