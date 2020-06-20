0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 65 0

Французская железная дорога переходит на электроэнергию, сгенерированную солнечными электростанциями

Французская железная дорога переходит на электроэнергию, сгенерированную солнечными электростанциями

Французская национальная железнодорожная компания SNCF покупает 40 МВт солнечных мощностей, генерирующих чистую электроэнергию. Ожидается, что соглашение на покупку электроэнергии сроком от 15 до 20 лет обеспечит около 2% потребления электроэнергии для всех пассажирских поездов SNCF.

Об этом пишет PV-magazine.

Еще в прошлом году компания подписала свою самую крупную сделку о приобретении «зеленой» электроэнергии от СЭС мощностью 143 МВт. В целом железнодорожный оператор стремится обеспечить 40-50% энергии, необходимой для питания своих пассажирских поездов, из возобновляемых источников к 2025 году.

В компании отмечают, что соглашение еще раз демонстрирует привлекательность и конкурентоспособность солнечной энергии во Франции. Подписание этого Соглашения является дополнительным шагом в видение будущего, когда каждый имеет доступ к низкоуглеродной и доступной энергии.

По материалам EcoTown
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.