Французская железная дорога переходит на электроэнергию, сгенерированную солнечными электростанциями

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Французская национальная железнодорожная компания SNCF покупает 40 МВт солнечных мощностей, генерирующих чистую электроэнергию. Ожидается, что соглашение на покупку электроэнергии сроком от 15 до 20 лет обеспечит около 2% потребления электроэнергии для всех пассажирских поездов SNCF.
Об этом пишет PV-magazine.
Еще в прошлом году компания подписала свою самую крупную сделку о приобретении «зеленой» электроэнергии от СЭС мощностью 143 МВт. В целом железнодорожный оператор стремится обеспечить 40-50% энергии, необходимой для питания своих пассажирских поездов, из возобновляемых источников к 2025 году.
В компании отмечают, что соглашение еще раз демонстрирует привлекательность и конкурентоспособность солнечной энергии во Франции. Подписание этого Соглашения является дополнительным шагом в видение будущего, когда каждый имеет доступ к низкоуглеродной и доступной энергии.
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