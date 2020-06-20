Французская железная дорога переходит на электроэнергию, сгенерированную солнечными электростанциями

Французская национальная железнодорожная компания SNCF покупает 40 МВт солнечных мощностей, генерирующих чистую электроэнергию. Ожидается, что соглашение на покупку электроэнергии сроком от 15 до 20 лет обеспечит около 2% потребления электроэнергии для всех пассажирских поездов SNCF.

Об этом пишет PV-magazine.

Еще в прошлом году компания подписала свою самую крупную сделку о приобретении «зеленой» электроэнергии от СЭС мощностью 143 МВт. В целом железнодорожный оператор стремится обеспечить 40-50% энергии, необходимой для питания своих пассажирских поездов, из возобновляемых источников к 2025 году.

В компании отмечают, что соглашение еще раз демонстрирует привлекательность и конкурентоспособность солнечной энергии во Франции. Подписание этого Соглашения является дополнительным шагом в видение будущего, когда каждый имеет доступ к низкоуглеродной и доступной энергии.