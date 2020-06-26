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Тренды рынка труда: какую работу чаще всего искали украинцы (инфографика)

Тренды рынка труда: какую работу чаще всего искали украинцы (инфографика)

Специализированными сайтами поиска работы пользуются 88% соискателей и 100% работодателей, при этом 53% соискателей ищут вакансии, не размещая резюме.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Factum Group Ukraine и OLX Работа.

“Для поиска работы голубые воротнички не ограничиваются только одним источником – для лучшего эффекта, согласно данным опроса, используют в среднем 3 способа”, – говорится в сообщении.

Как ищут работу:

  • большинство респондентов (88%) предпочитает специализированные сайты;
  • примерно половина (56%) обращается за помощью к знакомым и родственникам;
  • чуть меньше (43%) ищут работу через соцсети.

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Лишь 6% опрошенных размещают резюме на сайтах и ждут отзывы работодателей, 53% ищут среди вакансий интересные и отвечают на них, другие же 41% сочетают оба перечисленных способа.

Какими сферами интересовались соискатели в мае:

  • розничная торговля – 52,7 тыс. откликов (5 человек на 1 вакансию);
  • транспорт и логистика – 37,6 тыс. откликов (4 человека на 1 вакансию);
  • начало карьеры – 24,2 тыс. откликов (12 человек на 1 вакансию);
  • барно-ресторанная сфера – 22,2 тыс. откликов (7 человек на 1 вакансию);
  • строительство – 20,8 тыс. откликов (8 человек на 1 вакансию).

Справка Finance.ua:

  • Во время карантина чаще всего соискателям предлагали зарплату 11-15 тыс. грн – всего было опубликовано 12 200 вакансий с такими предложениями. На втором месте диапазон 7-11 тыс. грн. (9253 вакансии), на третьем – 15-19 тыс. грн. (8459 вакансий).
  • По данным Государственной службы статистики, средняя зарплата в Украине выросла в 144 раза с 73 гривен в 1995 году до 10 497 гривен в 2019 году.

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По материалам Finance.UA
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