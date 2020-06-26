Тренды рынка труда: какую работу чаще всего искали украинцы (инфографика)

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Специализированными сайтами поиска работы пользуются 88% соискателей и 100% работодателей, при этом 53% соискателей ищут вакансии, не размещая резюме.
Об этом свидетельствуют результаты исследования Factum Group Ukraine и OLX Работа.
“Для поиска работы голубые воротнички не ограничиваются только одним источником – для лучшего эффекта, согласно данным опроса, используют в среднем 3 способа”, – говорится в сообщении.
Как ищут работу:
Лишь 6% опрошенных размещают резюме на сайтах и ждут отзывы работодателей, 53% ищут среди вакансий интересные и отвечают на них, другие же 41% сочетают оба перечисленных способа.
Какими сферами интересовались соискатели в мае:
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