ПриватБанк перечислил в бюджет 24,5 млрд грн дивидендов за 2019 год

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ПриватБанк в полном объеме перечислил в госбюджет 24,5 млрд грн дивидендов, направленных на выплату акционеру банка – государству.
Об этом сообщили в компании.
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Только за два последних года ПриватБанк направил в госбюджет 36 млрд грн.
“Финансовый результат является следствием нашего стремления к наилучшему обслуживанию клиентов и серьезному сотрудничеству команды банка. Эффективное корпоративное управление позволило вывести банк на новый уровень доходности благодаря эффективному операционному менеджменту и управлению ликвидностью”, – отметила председатель наблюдательного совета Приватбанка Шэрон Иски.
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