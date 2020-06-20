ПриватБанк перечислил в бюджет 24,5 млрд грн дивидендов за 2019 год

ПриватБанк в полном объеме перечислил в госбюджет 24,5 млрд грн дивидендов, направленных на выплату акционеру банка – государству.

Об этом сообщили в компании.

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Только за два последних года ПриватБанк направил в госбюджет 36 млрд грн.

“Финансовый результат является следствием нашего стремления к наилучшему обслуживанию клиентов и серьезному сотрудничеству команды банка. Эффективное корпоративное управление позволило вывести банк на новый уровень доходности благодаря эффективному операционному менеджменту и управлению ликвидностью”, – отметила председатель наблюдательного совета Приватбанка Шэрон Иски.

Справка Finance.ua:

В соответствии с утвержденной Наблюдательным советом и акционером банка Годовой отчетностью за 2019 год ПриватБанк направил на выплату дивидендов государству 24,5 млрд грн (75% чистой прибыли за 2019 год).

Согласно Годовому отчету банка, его чистая прибыль по итогам 2019 года составила 36,8 млрд грн.