Взрыв на Позняках: Кличко назвал суммы компенсаций пострадавшим

Городская власть приняла решение об оказании материальной помощи пострадавшим жителям дома на Позняках, где произошел взрыв.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

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“Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение о выделении средств и оказании материальной помощи пострадавшим жителям дома на Позняках, где произошел взрыв. Все пострадавшие семьи получат по 50 тысяч гривен. Тем, кто получил тяжелые травмы, выделят по 80 тысяч. Жителям с повреждениями средней тяжести выплатим по 70 тысяч гривен. Те же, у кого легкие травмы, получат по 60 тысяч. А люди, потерявшие близких, получат по 100 тысяч гривен за каждого погибшего. Я подписал соответствующее распоряжение и в ближайшее время люди получат эти средства», – сообщил Виталий Кличко.

Что касается нового жилья для всех пострадавших жителей мэр напомнил, что предложил премьер-министру вариант, как можно помочь людям. Половину средств на жилье для них может предоставить город. А половину – выделить правительство.

«Киев готов выделить из резервного фонда 30 миллионов гривен для решения жилищной проблемы людей, в доме которых произошел взрыв. Речь идет либо о предоставлении денежной компенсации по рыночной стоимости жилья, либо о приобретении и передаче квартир», – подчеркнул Виталий Кличко.

Справка Finance.ua:

Взрыв в 10-этажном доме на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, произошел утром 21 июня.