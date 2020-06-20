Взрыв на Позняках: Кличко назвал суммы компенсаций пострадавшим

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Городская власть приняла решение об оказании материальной помощи пострадавшим жителям дома на Позняках, где произошел взрыв.
Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.
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“Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение о выделении средств и оказании материальной помощи пострадавшим жителям дома на Позняках, где произошел взрыв. Все пострадавшие семьи получат по 50 тысяч гривен. Тем, кто получил тяжелые травмы, выделят по 80 тысяч. Жителям с повреждениями средней тяжести выплатим по 70 тысяч гривен. Те же, у кого легкие травмы, получат по 60 тысяч. А люди, потерявшие близких, получат по 100 тысяч гривен за каждого погибшего. Я подписал соответствующее распоряжение и в ближайшее время люди получат эти средства», – сообщил Виталий Кличко.
Что касается нового жилья для всех пострадавших жителей мэр напомнил, что предложил премьер-министру вариант, как можно помочь людям. Половину средств на жилье для них может предоставить город. А половину – выделить правительство.
«Киев готов выделить из резервного фонда 30 миллионов гривен для решения жилищной проблемы людей, в доме которых произошел взрыв. Речь идет либо о предоставлении денежной компенсации по рыночной стоимости жилья, либо о приобретении и передаче квартир», – подчеркнул Виталий Кличко.
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