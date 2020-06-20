Стулья для IKEA производят из незаконно вырубленного украинского леса - СМИ

Раскладные стулья Terje, которые продаются в сети магазинов ИКЕА, производят из незаконно вырубленного украинского бука.

Об этом говорится в расследовании британской неправительственной организации Earthsight, пишет “Укрправда”.

Поставкой сырья для производства занимается лесоохотничье хозяйство пгт Великий Бычков на Закарпатье. Проверки Государственной экологической инспекции подтвердили, что Великобычковское ЛМГ незаконно выдало лицензии на “санитарные” рубки на сотню участков с апреля по июнь 2018 года.

Данные, полученные в ходе расследования, свидетельствуют, что Великобычковское ЛМГ проводило незаконные санитарные рубки в том же объеме в аналогичный период в 2019 и 2020 годах.

Главным заготовителем незаконно срубленного бука является мебельная компания “ВГСМ”. Компанию основали в 1992 году собственно как поставщика для ИКЕА.

“ВГСМ” является одним из крупнейших деревообрабатывающих предприятий страны, которое перерабатывает 40 тыс. кубометров древесины ежегодно, из которых делают почти полмиллиона буковых стульев. Почти весь свой товар они экспортируют в ЕС, при этом заказчиком 96% всей продукции является ИКЕА.

Товаротранспортные документы показывают, что “ВГСМ” продает буковое сырье, дуб и ясень на фабрику ИКЕА в Словакию. Значительную часть экспортной продукции составляют полуготовые части мебели ИКЕА или буковые пиломатериалы, которые переправляют в Румынию, где их финальной отделкой занимается компания Plimob.