Как выглядят самые необычные дома планеты (фото)

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Наиболее впечатляющие и яркие жилые комплексы, построенные в разных странах.
Кубические дома в Роттердаме (Нидерланды)
Нестандартные здания напоминают масштабную инсталляцию, однако на самом деле в них живут люди. Каждый из кубов имеет 100 кв. м и занимает три этажа. Как признался архитектор Питер Блом, он решил создать “деревню в большом городе”, чтобы у жителей создавалось ощущение жизни в лесу посреди мегаполиса.
Перевернутая пирамида в Гилверсум (Нидерланды)
На интересную идею застройщика побудила нехватка земли. Для окупаемости проекта в доме нужно было разместить не менее 55 квартир, однако из-за ограничения помещалось только 44. Тогда бюро René van Zuuk Architekten B.V. пошло на хитрый и оригинальный ход, придумав ЖК в виде перевернутой пирамиды – с каждым этажом полезная площадь увеличивается, а благодаря крестообразному планированию масса здания распределяется равномерно.
Перевернутая пирамида находится в Нидерландах / Фото renevanzuuk
Башня 420 Kent в Бруклине (Нью-Йорк, США)
В этом нестандартном проекте – 80% квартир являются угловыми. Башня состоит из множества кубов, квартиры в которых имеют панорамные окна с четырех сторон. Тот случай, когда пейзажи города становятся частью интерьера.
Башня из стеклянных кубов имеет невероятные виды / Фото ODA Architecture
Market Hall в Роттердаме (Нидерланды)
Жизнь на рынке – так можно назвать этот ЖК. Market Hall – крытый фермерский рынок, стены и потолок которого являются жилым домом на 228 квартир, а под землей находятся торговый центр и паркинг на 1200 автомобилей. Окна квартир выходят на улицу, поэтому в помещениях светло и уютно.
Стены и потолки на рынке покрыты произведениями художника Арно Коэнена / фото mvrdv
Interlace в Сингапуре
Этот проект по праву называют уникальным – чтобы убедиться, достаточно просто взглянуть на фото. ЖК Interlace был построен в 2013 году. Жилые блоки в нем сложены друг на друга таким образом, что в квартирах светло и открывается красивый вид. Проект получил несколько премий.
Interlace стал обладателем нескольких премий/Фото oma
Дом в ракетной шахте, Канзас (США)
Находится недалеко от города Конкордия. Многоквартирный дом находится под землей в бывшей ракетной шахте и насчитывает 15 этажей. Шахта была построена здесь еще в 60-е годы прошлого века Инженерным корпусом армии США. Ее уникальность заключается в том, что здесь – толщина стен составляет 2,7 м. Цены на недвижимость в этом комплексе стартуют от 1,5 млн долларов и достигают 3 млн долларов. Однако здесь очень просторное жилье – средняя площадь одной квартиры составляет 600 кв. м.
Под землей находится 15 этажей /Фото lenta
Каменный дом Фафе (Португалия)
Сегодня в этом здании расположен музей “Дом камней”, однако еще недавно это был жилой дом. Его построил архитектор Виктор Родригес в 1974 году между четырех огромных валунов.
Взглянув на снимок, кажется, что этот проект – обычный фотошоп / Фото depositphotos
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