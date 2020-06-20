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"Большая стройка": отремонтировали 25 километров трассы Киев - Одесса

"Большая стройка": отремонтировали 25 километров трассы Киев - Одесса

Завершился ремонт одного из участков трассы М-05 Киев – Одесса, которая является составляющей международного транспортного европейского коридора Е-95. Речь идет о 25 км дороги на территории Киевской и Черкасской областей.

Об этом сообщает сайт Президента.

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Отмечается, что в следующем году “Укравтодор” планирует полностью обновить трассу М-05. Речь идет, в частности, о проектировании и капитальном ремонте других участков дороги, постройке двух развязок, развитии придорожной инфраструктуры, а также установлении площадок отдыха и систем взвешивания в движении.

“На трассе Киев – Одесса уже ближе к Киеву установлен пункт автоматического весового контроля. Там уже работают весы. И автоматически фиксируется вес всех грузовиков, которые проезжают.

Пункт проходит сертификацию и стандартизацию. И в ближайшие недели Укртрансбезопасность сможет использовать эти данные и штрафовать тех, кто нарушает весовой контроль”, – отметил председатель Укравтодора Александр Кубраков.

Кроме того, планируется введение долгосрочных контрактов на содержание трассы М-05.

По материалам Економічна Правда
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