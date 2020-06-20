УНИКА Украина признана лучшей по показателю баланса работы и личной жизни

Согласно глобальному исследованию бренда работодателя Украины в 2020 году Randstad Employer Brand Research, проведенному компанией ANCOR Ukraine, Страховая группа «УНИКА Украина» признана лидером в секторе «Банковские и финансовые услуги» по ключевому критерию «Соблюдение баланса работы и личной жизни». Этот критерий также был отмечен одним из наиболее важных в опросе, проведенном компанией в мае этого года среди своих сотрудников.

«Баланс профессиональной деятельности и личной жизни, ориентация на человека, его индивидуальность и потребности – это ключевые тренды современности. Тезис о том, что компания, бизнес – это, в первую очередь, люди, которые его создают, совершенно очевиден. В УНИКА Украина, мы фокусируемся на том, чтобы действительно создавать для наших сотрудников такие условия работы, которые позволяют им развиваться профессионально и уделять достаточно времени своей личной жизни, чтобы чувствовать себя счастливыми и удовлетворенными. Удовлетворенность всеми сторонами жизни очень важна. Наш опыт показывает, что этот подход оказывает очень позитивное влияние на эффективность работы компании и лояльность нашей команды. Важно отметить, что и наши внутренние исследования вовлеченности сотрудников полностью коррелируют с результатами Randstad Employer Brand Research – по итогам нашего опроса в прошлом году, показатель work&life balance получил одну из самых высоких оценок наших коллег» − комментирует Наталия Бондарь, директор по работе с персоналом Страховой компании «УНИКА».

По результатам исследования компании Randstad Employer Brand Research, в 2019 году УНИКА получила наивысшую оценку у респондентов по критерию «Интересная работа». Также, УНИКА два года подряд остается в ТОП-10 работодателей финансового сектора по критерию привлекательности для соискателей.

Справка:

UNIQA в Украине:

UNIQA Group вышла на рынок Украины в 2006 году. Сегодня Компании «УНИКА» и «УНИКА Жизнь», центральные офисы которых находятся в Киеве, предлагают большинство видов рискового страхования и страхования жизни через общенациональную сеть. Страховая компания «УНИКА» обладатель Customer’s Friend- Superior Excellence, Международной ассоциации сертификации ICERTIAS (Цюрих, Швейцария) за образцовые отношения с клиентами.

UNIQA Group является одной из ведущих страховых групп на своих основных рынках в Австрии и Центральной и Восточной Европе (ЦВЕ). Около 20 000 сотрудников и эксклюзивных партнеров по продажам обслуживают более 10,1 миллиона клиентов в 18 странах. UNIQA является второй по величине страховой группой в Австрии с долей рынка более 21%. UNIQA работает на 15 рынках в растущем регионе ЦВЕ: Албания, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Чешская Республика, Венгрия, Косово, Македония, Черногория, Польша, Румыния, Россия, Сербия, Словакия и Украина. UNIQA Group также включает страховые компании в Швейцарии и Лихтенштейне.