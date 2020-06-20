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Amazon запускает гигантский венчурный фонд для финансирования перехода на «зеленую» энергию

Amazon запускает гигантский венчурный фонд для финансирования перехода на «зеленую» энергию

Американская технологическая компания и крупнейший онлайн-ритейлер Amazon запускают венчурный фонд для поддержки инициатив по переходу на возобновляемые источники энергии и снижению выбросов углекислого газа.

Об этом сообщает Bloоmberg.

Первоначальный капитал фонда составит $2 млрд, сообщается на сайте компании.

«Новый инвестиционный фонд займется поддержкой климатических решений и будет выделять финансирование компаниям, которые создают продукты и услуги, способствующие снижению глобального уровня выбросов CO2 и переходу к низкоуглеродной экономике. Будут рассматриваться проекты и инициативы по всему миру, выдвинутые как стартапами, так и крупными корпорациями», – сказал CEO и основатель Amazon Джефф Безос.

По состоянию на сегодня Amazon оказала поддержку более чем 91 проекту по использованию возобновляемых источников энергии, включая 31 проект, нацеленный на ветреную и солнечную энергетику. В совокупности эти объекты имеют общую мощность более 2 900 МВт и обеспечивают генерирование энергии объемом более 7,6 млн МВт-ч в год, чего достаточно для обеспечения электроэнергией 680 000 американских домов.

Компания также сообщила, что намерена полностью перейти на альтернативные источники энергии к 2025 году, на пять лет раньше запланированного срока.

По материалам Mind
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