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Opel официально представил электрический кроссовер Mokka (фото, видео)

Opel официально представил электрический кроссовер Mokka (фото, видео)

Компания Opel официально презентовала электрический кроссовер Mokka. Эта модель получила название Vizor.

Этот электрокроссовер на 12,5 см короче предшественника. При этом пространство в багажнике осталось таким же – 350 литров с креслами в обычном положении. Общая длина кроссовера составляет 4,15 метра, что делает его маневренным и обеспечивает более легкую парковку.

Электродвигатель обеспечивает мощность в 100 кВт (136 к.с.) и 260 Нм крутящего момента, доступных с первого дня после старта. Быстрые реакции, ловкость и динамика являются одними из выдающихся характеристик.


Фото: int-media.opel.com

Кроссовер оснащается аккумулятором на 50 кВт/ч, который обеспечивает запас хода в 322 километра по методу измерения WLTP в обычном режиме, а в режиме “Эко” должен преодолевать еще большие расстояния. Зарядить батарею на 80% можно за 30 минут.


Фото: int-media.opel.com

Opel Mokka-e должен поступить в продажу в конце этого лета, хотя к большинству дилеров по всему миру доберется лишь в начале 2021-го. Цена на эту модель будет объявлена позже.

По материалам ТСН
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