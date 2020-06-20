Opel официально представил электрический кроссовер Mokka (фото, видео)

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Компания Opel официально презентовала электрический кроссовер Mokka. Эта модель получила название Vizor.
Этот электрокроссовер на 12,5 см короче предшественника. При этом пространство в багажнике осталось таким же – 350 литров с креслами в обычном положении. Общая длина кроссовера составляет 4,15 метра, что делает его маневренным и обеспечивает более легкую парковку.
Электродвигатель обеспечивает мощность в 100 кВт (136 к.с.) и 260 Нм крутящего момента, доступных с первого дня после старта. Быстрые реакции, ловкость и динамика являются одними из выдающихся характеристик.
Фото: int-media.opel.com
Кроссовер оснащается аккумулятором на 50 кВт/ч, который обеспечивает запас хода в 322 километра по методу измерения WLTP в обычном режиме, а в режиме “Эко” должен преодолевать еще большие расстояния. Зарядить батарею на 80% можно за 30 минут.
Фото: int-media.opel.com
Opel Mokka-e должен поступить в продажу в конце этого лета, хотя к большинству дилеров по всему миру доберется лишь в начале 2021-го. Цена на эту модель будет объявлена позже.
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