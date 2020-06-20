СБУ разоблачила деятельность межрегионального конвертцентра с оборотом в 400 млн грн ежемесячно

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Служба безопасности Украины прекратила деятельность межрегионального конвертационного центра, который ежемесячно выводил в тень почти 400 миллионов гривен. По данным досудебного следствия, «конверт» действовал в Киевской, Сумской и Харьковской областях.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
“Организаторы предоставляли заказчикам услуги по минимизации налоговых платежей в государственный бюджет, легализации доходов и обналичиванию средств. Незаконные финансово-хозяйственные операции осуществляли через ряд фирм с признаками фиктивности. Некоторые из них были оформлены на подставных лиц”, – говорится в сообщении.
Читайте также: Обчищали банковские карты по всему миру: в Харькове поймали банду хакеров
Как отмечается, правоохранители провели одновременные обыски в офисных помещениях, по местам жительства и в автомобилях участников сделки.
Изъята компьютерная техника, магнитные носители информации, мобильные телефоны, банковские карты, деньги, данные о клиентах и другие доказательства противоправной деятельности группы.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия. Сейчас наложен арест на изъятое имущество и заблокированы банковские счета «конверта».
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Риелторы раскритиковали законопроект о регулировании рынка недвижимостиВчера, 16:30 - 3533 9
Владельцам "еврономеров" предлагают новые льготы - законопроект4 ч. назад - 3008 8
Украинский бизнес впервые за пять лет "ушел в минус"Вчера, 16:03 - 2307 6
В Украине могут увеличить максимальную сумму перевода с 5 до 25 тысяч гривенВчера, 19:00 - 2491 5
Французская компания Renault рассматривает возможность сотрудничества с ЗАЗ - посол3 ч. назад - 876 3
ПриватБанк запустил новую функцию в случае нехватки денег на карточкеВчера, 20:02 - 4514 2
Кому готовы платить на фрилансе от 10 000 грн: актуальные предложения7 ч. назад - 4398
Риелторы раскритиковали законопроект о регулировании рынка недвижимостиВчера, 16:30 - 3533 9
Владельцам "еврономеров" предлагают новые льготы - законопроект4 ч. назад - 3008 8
В Украине могут увеличить максимальную сумму перевода с 5 до 25 тысяч гривенВчера, 19:00 - 2491 5
В Viber появилась новая функция - исчезающие сообщения (видео)Около часа назад - 103
Apple презентовала iOS 14: что в ней нового (фото)Вчера, 12:10 - 334
BMW официально представила новый спортивный седан (фото)20.06.2020, 12:10 - 973
Opera представила новую версию игрового браузера Opera GX (фото)19.06.2020, 12:10 - 477 3
Представлен необычный электроскутер, напоминающий ноутбук с колёсиками (видео)16.06.2020, 15:35 - 1852 1