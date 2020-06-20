0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 119 0

СБУ разоблачила деятельность межрегионального конвертцентра с оборотом в 400 млн грн ежемесячно

СБУ разоблачила деятельность межрегионального конвертцентра с оборотом в 400 млн грн ежемесячно

Служба безопасности Украины прекратила деятельность межрегионального конвертационного центра, который ежемесячно выводил в тень почти 400 миллионов гривен. По данным досудебного следствия, «конверт» действовал в Киевской, Сумской и Харьковской областях.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

“Организаторы предоставляли заказчикам услуги по минимизации налоговых платежей в государственный бюджет, легализации доходов и обналичиванию средств. Незаконные финансово-хозяйственные операции осуществляли через ряд фирм с признаками фиктивности. Некоторые из них были оформлены на подставных лиц”, – говорится в сообщении.

Читайте также: Обчищали банковские карты по всему миру: в Харькове поймали банду хакеров

Как отмечается, правоохранители провели одновременные обыски в офисных помещениях, по местам жительства и в автомобилях участников сделки.

Изъята компьютерная техника, магнитные носители информации, мобильные телефоны, банковские карты, деньги, данные о клиентах и другие доказательства противоправной деятельности группы.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия. Сейчас наложен арест на изъятое имущество и заблокированы банковские счета «конверта».

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Все, что мы знаем про:СБУ
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.