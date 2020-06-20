СБУ разоблачила деятельность межрегионального конвертцентра с оборотом в 400 млн грн ежемесячно

Служба безопасности Украины прекратила деятельность межрегионального конвертационного центра, который ежемесячно выводил в тень почти 400 миллионов гривен. По данным досудебного следствия, «конверт» действовал в Киевской, Сумской и Харьковской областях.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

“Организаторы предоставляли заказчикам услуги по минимизации налоговых платежей в государственный бюджет, легализации доходов и обналичиванию средств. Незаконные финансово-хозяйственные операции осуществляли через ряд фирм с признаками фиктивности. Некоторые из них были оформлены на подставных лиц”, – говорится в сообщении.

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Как отмечается, правоохранители провели одновременные обыски в офисных помещениях, по местам жительства и в автомобилях участников сделки.

Изъята компьютерная техника, магнитные носители информации, мобильные телефоны, банковские карты, деньги, данные о клиентах и другие доказательства противоправной деятельности группы.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия. Сейчас наложен арест на изъятое имущество и заблокированы банковские счета «конверта».