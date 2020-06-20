Хромаев раскрыл методы борьбы с финансовыми пирамидами

Фондовый регулятор считает, что этим должны заниматься правоохранительные органы.

«С одной стороны, пирамиды регулировать невозможно. Но с другой – отсутствие лицензии не означает, что компания может крутить государству фигуру из трех пальцев и делать все, что можно делать с лицензией, но без какого-либо контроля со стороны регулятора», – рассказал глава НКЦБФР Тимур Хромаев в интервью FinClub.

Он считает, что если компания продает де-факто «ценные бумаги» и обещает де-факто какой-то доход, то очевидно, что она должна соответствовать законам, которые эти процессы регулируют.

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«Если есть какая-то компания, которая только собирается подать документы на получение лицензии, а у нее уже есть десять аппетитных инвесторов, готовых отдать деньги за обещания каких-то доходов, то значит, эта компания уже ведет инвестиционную деятельность и должна выполнять все требования, которые государство предъявляет к ведению такой деятельности», – считает председатель комиссии.

Информация о деятельности таких компаний должна поступать к регулятору благодаря эффективному взаимодействию с правоохранительными органами. «Наша задача – все задокументировать, собрать информацию, оценить последствия для общества и обеспечить этими данными правоохранительные органы, чтобы они привлекли к ответственности всех, кто связан с такой компанией», – рассказал Тимур Хромаев.

Ситуация такова, что пока деятельность таких компаний не нанесла ущерб инвесторам, правоохранителям они не интересны. «Однако в административном законодательстве ущерб рассматривается иначе, чем в уголовном. Мы считаем, что обществу причинены убытки еще до того, как десять тысяч обманутых инвесторов вышли на улицу, уже нанесен ущерб финансовому сектору, потому что дискредитируется законодательство», – пояснил Тимур Хромаев.

Глава комиссии считает, что независимо от того, есть лицензия или нет, является ли компания субъектом хозяйственной деятельности или это просто группа людей, и если она оказывает инвестиционную услугу, то должна нести ответственность перед теми людьми, у которых она берет даже 1 тыс. грн.

«По нашей работе с правоохранителями мы видим, что пострадавших, которые вложили хотя бы 1 тыс. грн, ежегодно насчитывается десятки тысяч. Количество потенциальных пострадавших я бы оценивал уже в сотни тысяч», – подсчитал Тимур Хромаев.