Фондовый регулятор защитит права инвесторов на рынке жилья

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Глава НКЦБФР Тимур Хромаев предлагает повысить ответственность посредников и качество раскрытия информации.
Об этом он заявил в интервью FinClub.
«Для финансирования строительства жилья используются целевые ценные бумаги, например, облигации, венчурные фонды для перераспределения средств, управители. Нам необходимо привести эти три формы к единому знаменателю, чтобы все было прозрачно. Это очень важно, учитывая, что периодически повторяются проблемы на рынке недвижимости именно с точки зрения защиты прав инвесторов. Необходимо повысить ответственность посредников и качество раскрытия информации», – рассказал Тимур Хромаев.
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Еще одно направление работы фондового регулятора – это учет активов, которые были построены за деньги инвесторов до сдачи жилья в эксплуатацию.
«Например, есть земля под строительство, есть недострой, а наше законодательство их не видит. Но при этом средства инвесторов уже потрачены на это. По сути на этапе первичного строительства существует большая проблема отсутствия механизма учета и формирования активов. Мы ее также будем решать. У инвестора должна быть защита от потери всей суммы инвестиции. Все, что построено, должно принадлежать инвесторам и распределяться между ними», – пояснил Тимур Хромаев.
У главы Нацкомиссии есть много идей. «Они все укладываются в наш план реализации Соглашения об ассоциации с ЕС и приведения существующих механизмов к тем схемам инвестирования, которые работают в Евросоюзе, – сказал чиновник. – Если мы говорим о недобропорядочных посредниках, то мы как регулятор должны иметь право хотя бы замораживать средства до решения суда об их изъятии».
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