Минрегион опроверг мифы о законопроекте о реструктуризации долгов за коммуналку

В Минрегионе разъяснили основные положения законопроекта о реструктуризации долгов потребителей за ЖКУ и развеяли основные мифы.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

“Недавно в ВРУ народными депутатами был зарегистрирован проект ЗУ “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования порядка погашения задолженности потребителей по оплате жилищно-коммунальных услуг“, который вызвал немалый интерес у сообщества”, — отмечают в министерстве.

В Минрегионе отметили, что долги создают неравные условия для участников рынка жилищно-коммунальных услуг и повышают социальное напряжение в обществе.

Ограничения для должников:

предлагают ввести временные ограничения должников по оплате коммуналки: по решению суда может быть ограничено право выезда за пределы Украины, управление транспортными средствами, пользование оружием, охота;

в случае незаключения договора реструктуризации и неуплаты текущих платежей задолженность, образовавшаяся по состоянию на 1 октября 2020, взимается по решению суда.

“В частности, миф, что за долги будут забирать квартиру… Второй популярный миф — обязательно будут забирать 50% заработной платы. По решению суда может быть удержано 50%, но до суда можно и не доходить, а ограничиться договором реструктуризации. Третий миф — в первую очередь пострадают малообеспеченные слои населения. Не пострадают. Малообеспеченные слои населения пользуются субсидией”, — пояснили в Минрегионе.

Справка Finance.ua:

Речь идет о законопроекте №3613, авторами которого являются нардепы из фракции “Слуга народа” – Михаил Лаба, Игорь Кривошеев и Анатолий Костюх.

Согласно документу, предлагалось установить дополнительные штрафы за долги по коммуналке (сейчас, согласно закону о жилищно-коммунальных услугах, есть только небольшая пеня).