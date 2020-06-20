0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 75 0

Минрегион опроверг мифы о законопроекте о реструктуризации долгов за коммуналку

Минрегион опроверг мифы о законопроекте о реструктуризации долгов за коммуналку

В Минрегионе разъяснили основные положения законопроекта о реструктуризации долгов потребителей за ЖКУ и развеяли основные мифы.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

“Недавно в ВРУ народными депутатами был зарегистрирован проект ЗУ “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования порядка погашения задолженности потребителей по оплате жилищно-коммунальных услуг“, который вызвал немалый интерес у сообщества”, — отмечают в министерстве.

В Минрегионе отметили, что долги создают неравные условия для участников рынка жилищно-коммунальных услуг и повышают социальное напряжение в обществе.

Ограничения для должников:

  • предлагают ввести временные ограничения должников по оплате коммуналки: по решению суда может быть ограничено право выезда за пределы Украины, управление транспортными средствами, пользование оружием, охота;
  • в случае незаключения договора реструктуризации и неуплаты текущих платежей задолженность, образовавшаяся по состоянию на 1 октября 2020, взимается по решению суда.

Как сэкономить на коммуналке 💡

“В частности, миф, что за долги будут забирать квартиру… Второй популярный миф — обязательно будут забирать 50% заработной платы. По решению суда может быть удержано 50%, но до суда можно и не доходить, а ограничиться договором реструктуризации. Третий миф — в первую очередь пострадают малообеспеченные слои населения. Не пострадают. Малообеспеченные слои населения пользуются субсидией”, — пояснили в Минрегионе.

Справка Finance.ua:

  • Речь идет о законопроекте №3613, авторами которого являются нардепы из фракции “Слуга народа” – Михаил Лаба, Игорь Кривошеев и Анатолий Костюх.
  • Согласно документу, предлагалось установить дополнительные штрафы за долги по коммуналке (сейчас, согласно закону о жилищно-коммунальных услугах, есть только небольшая пеня).
  • Размеры штрафов предлагали такие: если долг больше года – штраф в размере 20%, если долг от двух лет – штраф в 30%, долг от трех лет и более – штраф в 50%.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.