Минрегион опроверг мифы о законопроекте о реструктуризации долгов за коммуналку

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В Минрегионе разъяснили основные положения законопроекта о реструктуризации долгов потребителей за ЖКУ и развеяли основные мифы.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
“Недавно в ВРУ народными депутатами был зарегистрирован проект ЗУ “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования порядка погашения задолженности потребителей по оплате жилищно-коммунальных услуг“, который вызвал немалый интерес у сообщества”, — отмечают в министерстве.
В Минрегионе отметили, что долги создают неравные условия для участников рынка жилищно-коммунальных услуг и повышают социальное напряжение в обществе.
Ограничения для должников:
“В частности, миф, что за долги будут забирать квартиру… Второй популярный миф — обязательно будут забирать 50% заработной платы. По решению суда может быть удержано 50%, но до суда можно и не доходить, а ограничиться договором реструктуризации. Третий миф — в первую очередь пострадают малообеспеченные слои населения. Не пострадают. Малообеспеченные слои населения пользуются субсидией”, — пояснили в Минрегионе.
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