Границы ЕС могут остаться закрытыми для украинцев и после 1 июля

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Въезд граждан Украины на территорию Евросоюза на докоронавирусных условиях может быть запрещен и после 1 июля. Речь идет о проекте, который рассматривают в ЕС, согласно которому главным критерием для открытия границ станет число случаев COVID-19 в той или иной стране за последние 14 дней.
Проект документа оказался в распоряжении газеты The New York Times.
Издание отмечает, что европейские законодатели ведут дебаты, пускать ли в ЕС жителей тех государств, где зафиксировано менее 16 новых заражений на 100 тысяч населения, или менее 20 новых заражений.
Читайте также: Путешествия в ЕС: в Кабмине рассказали, что будет с безвизом для украинцев
Украина в случае принятия любого из этих вариантов не сможет рассчитывать, что наши граждане смогут посещать страны ЕС без помех.
Отметим, Украина по состоянию на начало недели попала в список стран “красной зоны”. Это означает, что она не соответствует критериям заболеваемости COVID-19 для активного восстановления международного авиасообщения.
В сообщении Государственного агентства развития туризма Украины говорится, что показатель заболевания COVID-19 в нашей стране составляет более 40 случаев в сутки на 100 000 населения, что значительно превышает допустимый уровень, который рассматривают в ЕС.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Риелторы раскритиковали законопроект о регулировании рынка недвижимостиВчера, 16:30 - 3533 9
Владельцам "еврономеров" предлагают новые льготы - законопроект5 ч. назад - 3008 8
Украинский бизнес впервые за пять лет "ушел в минус"Вчера, 16:03 - 2307 6
В Украине могут увеличить максимальную сумму перевода с 5 до 25 тысяч гривенВчера, 19:00 - 2491 5
Французская компания Renault рассматривает возможность сотрудничества с ЗАЗ - посол3 ч. назад - 876 3
ПриватБанк запустил новую функцию в случае нехватки денег на карточкеВчера, 20:02 - 4514 2
Кому готовы платить на фрилансе от 10 000 грн: актуальные предложения7 ч. назад - 4398
Риелторы раскритиковали законопроект о регулировании рынка недвижимостиВчера, 16:30 - 3533 9
Владельцам "еврономеров" предлагают новые льготы - законопроект5 ч. назад - 3008 8
В Украине могут увеличить максимальную сумму перевода с 5 до 25 тысяч гривенВчера, 19:00 - 2491 5
В Viber появилась новая функция - исчезающие сообщения (видео)Около часа назад - 101
Apple презентовала iOS 14: что в ней нового (фото)Вчера, 12:10 - 334
BMW официально представила новый спортивный седан (фото)20.06.2020, 12:10 - 973
Opera представила новую версию игрового браузера Opera GX (фото)19.06.2020, 12:10 - 477 3
Представлен необычный электроскутер, напоминающий ноутбук с колёсиками (видео)16.06.2020, 15:35 - 1852 1