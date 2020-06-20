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Границы ЕС могут остаться закрытыми для украинцев и после 1 июля

Границы ЕС могут остаться закрытыми для украинцев и после 1 июля

Въезд граждан Украины на территорию Евросоюза на докоронавирусных условиях может быть запрещен и после 1 июля. Речь идет о проекте, который рассматривают в ЕС, согласно которому главным критерием для открытия границ станет число случаев COVID-19 в той или иной стране за последние 14 дней.

Проект документа оказался в распоряжении газеты The New York Times.

Издание отмечает, что европейские законодатели ведут дебаты, пускать ли в ЕС жителей тех государств, где зафиксировано менее 16 новых заражений на 100 тысяч населения, или менее 20 новых заражений.

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Украина в случае принятия любого из этих вариантов не сможет рассчитывать, что наши граждане смогут посещать страны ЕС без помех.

Отметим, Украина по состоянию на начало недели попала в список стран “красной зоны”. Это означает, что она не соответствует критериям заболеваемости COVID-19 для активного восстановления международного авиасообщения.

В сообщении Государственного агентства развития туризма Украины говорится, что показатель заболевания COVID-19 в нашей стране составляет более 40 случаев в сутки на 100 000 населения, что значительно превышает допустимый уровень, который рассматривают в ЕС.

По материалам РБК-Украина
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