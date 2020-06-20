Нацбанк изменил правила финмониторинга в банках

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Национальный банк повысил прозрачность принятия решений по применению мер воздействия к банкам.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Отныне перед применением мер воздействия НБУ будет приглашать представителя банка на заседание правления или Комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем, сообщает регулятор.
Читайте также: Украинские банки с начала года увеличили доходы на 10,8% – НБУ
Во время заседания представитель банка сможет дать объяснение или высказать возражения относительно меры воздействия. Результаты рассмотрения пояснений и возражений будут учитываться при принятии окончательного решения правлением НБУ относительно применения меры воздействия.
Такой подход предоставит банкам дополнительные возможности для отстаивания собственной позиции.
Кроме этого, в решении Нацбанка о применении меры воздействия появится новый пункт: оценки и выводы. Решение также будет содержать объяснение адекватности применения меры воздействия.
«Такие нововведения повысят прозрачность принятия решений Национальным банком о применении мер воздействия и будут способствовать лучшему пониманию рынком регуляторной политики НБУ», – говорится в сообщении.
Нацбанк также уточнил критерии отнесения банка к категории проблемных при наличии конфликта интересов. Так, если между владельцами существенного участия в банке есть противоречия и это вредит его деятельности, банк будет признан проблемным.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Минфине рассказали, в каких случаях государство будет «закрывать глаза» на происхождение доходовВчера, 12:03 - 13692 12
Риелторы раскритиковали законопроект о регулировании рынка недвижимостиВчера, 16:30 - 3272 8
Владельцам "еврономеров" предлагают новые льготы - законопроект3 ч. назад - 2340 6
Украинский бизнес впервые за пять лет "ушел в минус"Вчера, 16:03 - 2194 6
В Украине могут увеличить максимальную сумму перевода с 5 до 25 тысяч гривенВчера, 19:00 - 2380 5
ПриватБанк запустил новую функцию в случае нехватки денег на карточкеВчера, 20:02 - 4309 1
Банкиры рассказали, как работает финансовый мониторинг по новым правиламВчера, 13:01 - 3505 1
Риелторы раскритиковали законопроект о регулировании рынка недвижимостиВчера, 16:30 - 3272 8
Кому готовы платить на фрилансе от 10 000 грн: актуальные предложения5 ч. назад - 2898
В Украине могут увеличить максимальную сумму перевода с 5 до 25 тысяч гривенВчера, 19:00 - 2380 5
Apple презентовала iOS 14: что в ней нового (фото)Вчера, 12:10 - 311
BMW официально представила новый спортивный седан (фото)20.06.2020, 12:10 - 960
Opera представила новую версию игрового браузера Opera GX (фото)19.06.2020, 12:10 - 473 3
Представлен необычный электроскутер, напоминающий ноутбук с колёсиками (видео)16.06.2020, 15:35 - 1846 1
С 15 июня по заданию Президента было увеличено количество пригородных поездов на Киевщине16.06.2020, 15:16 - 709 5