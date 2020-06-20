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Нацбанк изменил правила финмониторинга в банках

Нацбанк изменил правила финмониторинга в банках

Национальный банк повысил прозрачность принятия решений по применению мер воздействия к банкам.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отныне перед применением мер воздействия НБУ будет приглашать представителя банка на заседание правления или Комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем, сообщает регулятор.

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Во время заседания представитель банка сможет дать объяснение или высказать возражения относительно меры воздействия. Результаты рассмотрения пояснений и возражений будут учитываться при принятии окончательного решения правлением НБУ относительно применения меры воздействия.

Такой подход предоставит банкам дополнительные возможности для отстаивания собственной позиции.

Кроме этого, в решении Нацбанка о применении меры воздействия появится новый пункт: оценки и выводы. Решение также будет содержать объяснение адекватности применения меры воздействия.

«Такие нововведения повысят прозрачность принятия решений Национальным банком о применении мер воздействия и будут способствовать лучшему пониманию рынком регуляторной политики НБУ», – говорится в сообщении.

Нацбанк также уточнил критерии отнесения банка к категории проблемных при наличии конфликта интересов. Так, если между владельцами существенного участия в банке есть противоречия и это вредит его деятельности, банк будет признан проблемным.

По материалам Finance.UA
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