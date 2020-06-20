Ланет прокомментировал аварийное отключение утром 22 июня

Интернет-провайдер Сеть Ланет предоставил подробную информацию об аварийном частичном отключении сервисов, которое произошло утром 22 июня 2020 года.

Об этом компания Ланет сообщила Finance.ua.

22 июня 2020 года в 9:53 на участке сети центрального ядра Сети Ланет вышла из строя часть оборудования, что привело к аварийной ситуации, в результате которой часть абонентов испытывали трудности в доступе к Интернету. В результате аварии у некоторых пользователей Сети Ланет начались проблемы с интернет-доступом.

Возобновив работу сервисов и проанализировав ситуацию, провайдер отследил всю последовательность событий во время этого инцидента.

9:53 — вышла из строя сетевая карта ядра, в результате чего начались сбои в работе внутренних сервисов;

10:10 — усиление последствий привело к сбоям в доступе к Интернету у пользователей, ситуация приобрела массовый характер, а инженеры компании приступили к перенастройке поврежденного оборудования;

11:02 — восстановлен доступ к Интернету для абонентов;

11:57 — установлены дополнительные элементы оборудования и возобновлена работа всех внутренних сервисов.

Как отметили в компании, кабельное телевидение работало без сбоев, на него авария не повлияла никоим образом.

Сеть Ланет отмечает, что сейчас рассматриваются варианты модификации инфраструктуры и возможности для перераспределения сетевой нагрузки для предупреждения таких ситуаций в будущем.

Подробная информация о ходе событий и предпринятых шагах для возобновления доступа к сети Интернет на официальном сайте Сети Ланет.

Справка Finance.ua: