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В "Слуге народа" рассказали, чем закончится сотрудничество Украины с МВФ

В "Слуге народа" рассказали, чем закончится сотрудничество Украины с МВФ

Власти Украины намерены полностью выполнить текущую программу сотрудничества с Международным валютным фондом, после чего отказаться от новых кредитов МВФ.

Об этом заявила в эфире канала “Украина 24” заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития, нардеп от партии “Слуга народа” Роксолана Пидласа.

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“У нас цель как у политической команды завершить сотрудничество с МВФ, причем завершить в позитивном ключе – не так, как это происходило при предыдущей власти, которая просто не выполняла условия меморандума, и у них заканчивались эти меморандумы”, – заявила Пидласа.

Она отметила, что действующая власть намерена получить все четыре транша, которые остались по этой программе.

“У нас есть цель – чтобы эта программа стала последней. Но эта программа может стать последней только тогда, когда в последующие годы Украина восстановит экономический рост и украинские предприятия будут наполнять украинский бюджет”, – подчеркнула нардеп.

Справка Finance.ua:

  • 9 июня совет директоров МВФ официально утвердил программу сотрудничества с Украиной. Общая сумма помощи Украине – 5 млрд долларов в течение 18 месяцев. Первый транш составляет 2,1 млрд долларов.
  • Подписание новой программы сотрудничества Украины с МВФ будет иметь положительное влияние на инфляционные и девальвационные ожидания.
По материалам Сегодня
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