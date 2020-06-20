В "Слуге народа" рассказали, чем закончится сотрудничество Украины с МВФ

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Власти Украины намерены полностью выполнить текущую программу сотрудничества с Международным валютным фондом, после чего отказаться от новых кредитов МВФ.
Об этом заявила в эфире канала “Украина 24” заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития, нардеп от партии “Слуга народа” Роксолана Пидласа.
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“У нас цель как у политической команды завершить сотрудничество с МВФ, причем завершить в позитивном ключе – не так, как это происходило при предыдущей власти, которая просто не выполняла условия меморандума, и у них заканчивались эти меморандумы”, – заявила Пидласа.
Она отметила, что действующая власть намерена получить все четыре транша, которые остались по этой программе.
“У нас есть цель – чтобы эта программа стала последней. Но эта программа может стать последней только тогда, когда в последующие годы Украина восстановит экономический рост и украинские предприятия будут наполнять украинский бюджет”, – подчеркнула нардеп.
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