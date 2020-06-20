Украинцы получили более 600 млн грн по программе "теплых кредитов"

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Уже более 600 млн грн “теплых кредитов” привлекли семьи на энергоэффективные цели с начала программы в этом году.
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
“Спрос на государственную программу „теплых кредитов“ не утихает, особенно летом. За прошедшую неделю банки предоставили еще более 75 млн грн кредитов”, — говорится в сообщении.
Указано, что из этих 75 млн грн за неделю:
“В целом, с начала действия программы в 2020 году уже более 57 тысяч семей стали ее участниками и привлекли более 600 млн грн “теплых кредитов”, — говорится в сообщении.
Как получить “теплый кредит:”
Вот как выглядит схема оформления «теплого кредита» для физического лица:
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