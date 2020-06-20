Украинцы получили более 600 млн грн по программе "теплых кредитов"

Уже более 600 млн грн “теплых кредитов” привлекли семьи на энергоэффективные цели с начала программы в этом году.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

“Спрос на государственную программу „теплых кредитов“ не утихает, особенно летом. За прошедшую неделю банки предоставили еще более 75 млн грн кредитов”, — говорится в сообщении.

Указано, что из этих 75 млн грн за неделю:

более 53 млн грн выделили на энергоэффективные мероприятия в частных домах;

более 20 млн грн — для ОСМД и ЖСК ;

1,8 млн грн — домохозяйствам на установку твердотопливных котлов.

“В целом, с начала действия программы в 2020 году уже более 57 тысяч семей стали ее участниками и привлекли более 600 млн грн “теплых кредитов”, — говорится в сообщении.

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Как получить “теплый кредит:”

Вот как выглядит схема оформления «теплого кредита» для физического лица:

Найти нужный товар из допустимого перечня и взять у продавца счет-фактуру.

Обратиться со счетом в Ощадбанк и подать заявку на оформление “теплого кредита”. Банк проверит благонадежность заемщика и поставщика, а также товар на соответствие требованиям государственной программы.

Если кредит одобрен, то оплатить первые 10% суммы, после чего банк перечислит деньги продавцу.

Продавец доставляет (устанавливает) товар и подписывает с клиентом акт приема-передачи.

Пойти с актом в банк, который снимет копии и отправит их вместе с заявкой на компенсацию в госагентство по вопросам энергоэффективности.