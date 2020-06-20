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Украинцы получили более 600 млн грн по программе "теплых кредитов"

Украинцы получили более 600 млн грн по программе "теплых кредитов"

Уже более 600 млн грн “теплых кредитов” привлекли семьи на энергоэффективные цели с начала программы в этом году.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

“Спрос на государственную программу „теплых кредитов“ не утихает, особенно летом. За прошедшую неделю банки предоставили еще более 75 млн грн кредитов”, — говорится в сообщении.

Указано, что из этих 75 млн грн за неделю:

  • более 53 млн грн выделили на энергоэффективные мероприятия в частных домах;
  • более 20 млн грн — для ОСМД и ЖСК;
  • 1,8 млн грн — домохозяйствам на установку твердотопливных котлов.

“В целом, с начала действия программы в 2020 году уже более 57 тысяч семей стали ее участниками и привлекли более 600 млн грн “теплых кредитов”, — говорится в сообщении.

Мои Fiнансы:

Как получить “теплый кредит:”

Вот как выглядит схема оформления «теплого кредита» для физического лица:

  • Найти нужный товар из допустимого перечня и взять у продавца счет-фактуру.
  • Обратиться со счетом в Ощадбанк и подать заявку на оформление “теплого кредита”. Банк проверит благонадежность заемщика и поставщика, а также товар на соответствие требованиям государственной программы.
  • Если кредит одобрен, то оплатить первые 10% суммы, после чего банк перечислит деньги продавцу.
  • Продавец доставляет (устанавливает) товар и подписывает с клиентом акт приема-передачи.
  • Пойти с актом в банк, который снимет копии и отправит их вместе с заявкой на компенсацию в госагентство по вопросам энергоэффективности.
  • Агентство рассчитает размер компенсации и через пару месяцев перечислит деньги банку. Банк перечислит деньги на счет клиента, и так тело кредита уменьшится на сумму компенсации.
По материалам Finance.UA
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