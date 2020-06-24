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Пять украинских городов попали в европейский рейтинг по экономическому потенциалу для бизнеса

Пять украинских городов попали в европейский рейтинг по экономическому потенциалу для бизнеса

Пять украинских городов, а именно Львов, Харьков, Киев, Днепр и Одесса попали в рейтинг городов Европы, которые являются наиболее благоприятными для ведения бизнеса, войдя в категорию “Экономический потенциал”.

Об этом сообщает британское издание Emerging Europe.

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“Будапешт был признан наиболее благоприятным городом для бизнеса в развивающихся странах, среди наград “Emerging Europe 2020”, – говорится в сообщении.

Указано, что рейтинг составляли 70 мировых экспертов и советников по инвестициям, которые оценивали различные преимущества 75 европейских городов, которые являются либо столицами, либо имеют население более 200 тыс. жителей.

Согласно рейтингу, Львов занял второе место после Тбилиси в категории “Экономический потенциал”. На третьем месте в рейтинге разместились Харьков и Киев, на пятом Днепр, а на шестом Одесса.

По материалам УНН
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