Кабмин поставил под вопрос присоединение Украины к энергосистеме Европы

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Кабмин до 1 ноября предоставил угольным ТЭС приоритетную диспетчеризацию производимой ими электроэнергии.
Соответствующее распоряжение №702-р от 17 июня во вторник опубликовали на “Правительственном портале”.
Согласно распоряжению, Минэнерго должно утвердить перечень ТЭС, которые используют уголь для производства электроэнергии и по которым будет осуществляться приоритетная диспетчеризация.
Одновременно “Укрэнерго” рекомендуют “обеспечить приоритетность диспетчеризации энергоблоков тепловых электростанций энергогенерирующих компаний, которые не используют природный газ как основной и резервный вид топлива для производства электрической энергии”.
Исключение – газ, используемый для технологических нужд для поддержания устойчивого горения и выполнения операций по запуску/остановке основного оборудования.
По данным собеседников ЭП в Кабмине, принятие этого распоряжения делает невозможной сертификацию “Укрэнерго” как независимого оператора, что в свою очередь является обязательным условием присоединения украинской энергосистемы к энергосистеме Европы ENTSO-E.
“Это полностью ручная регулировка. Энергосообщество выступало против такого решения. Теперь вопрос сертификации “Укрэнерго” и интеграция с европейской энергосистемой под большим вопросом”, – сказал собеседник.
Кабмин определил приоритетным использование угля в производстве электроэнергии на украинских ТЭС.
Ранее и.о. министра энергетики Ольга Буславец попросила СНБО ввести временный запрет на использование ТЭС природного газа и мазута как основного вида топлива – чтобы “у угольных компаний не забирался рынок сбыта, а шахтеры выходили на работу и получали зарплату”.
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