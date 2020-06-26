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Geely представила внедорожник HaoYue с тремя рядами сидений (фото)

Geely представила внедорожник HaoYue с тремя рядами сидений (фото)

Компания Geely официально представила свой первый семиместный внедорожник D-сегмента HaoYue. Официальная презентация новинки прошла в режиме онлайн.

Как сообщает пресс-служба бренда, HaoYue предлагает потребителям полный набор новейших интеллектуальных технологий, высокоэффективных силовых агрегатов и трансмиссий, а также широкий выбор комплектаций.

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Geely HaoYue будет предлагать 5 и 7-местные варианты с задними сиденьями, способными складываться полностью, образуя ровный пол. Объем багажника при сложенных креслах достигает 2360 литров, что позволяет перевозить крупногабаритный груз. Внутренняя конфигурация салона Geely HaoYue позволяет с комфортом разместиться даже высоким пассажирам: все сиденья, включая задние, регулируются в восьми положениях.


Фото: MMR

Под капотом HaoYue – новейший двигатель Geely 1,8 TD, работающий в паре с роботизированной 7-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением.


Фото: MMR

Внутри HaoYue установлена ​​новейшая система GKUI Geely Smart Ecosystem, которая использует высокопроизводительный четырехъядерный процессор Geely E01. GKUI позволяет пользователям управлять функциями автомобиля с помощью голосового помощника на базе AI.


Фото: MMR

По материалам MMR
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