Разумков ответил, планируют ли повышать зарплаты парламентариев

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что пока рано говорить о повышении заработных плат народным депутатам. Ранее на низкие депутатские выплаты пожаловалась глава политической партии «Голос» Кира Рудик.

Об этом спикер парламента 23 июня сказал в эфире одного из украинских телеканалов.

«Я считаю, что действительно должен быть достойный уровень оплаты труда. Но должен быть достойный уровень оплаты труда всех… На уровне той минимальной заработной платы, которая сегодня есть у наших сограждан, говорить о повышении заработной платы для народных депутатов, — пока что рановато, мягко говоря», — отметил Разумков.

Он уточнил, что этот вопрос должен быть связан с ростом экономики, ВВП, благосостояния граждан и развитием государства.

«Сегодня говорить исключительно о себе — я думаю, что это не совсем правильно. И с экономической, и с политической, и с моральной точки зрения», — сказал Разумков.

В то же время он отметил, что зарплаты депутатов все же несколько выросли: «Моя заработная плата за год выросла на 3 тысячи гривен, если я не ошибаюсь. Потому что есть индексация».