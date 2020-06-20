В Европе хотят усилить безопасность и условия труда сезонных работников

После того как в Украине запретили брать деньги с трудовых мигрантов, Европейский парламент одобрил резолюцию, призывающую Еврокомиссию оценить условия занятости, охраны труда и здоровья для трансграничных и сезонных работников.

Документ опубликован на официальном сайте Европарламента.

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Европейская власть хочет улучшить роль посреднических агентств, выявить недостатки в законодательстве ЕС и провести возможный его пересмотр. Последние события показали, насколько европейские страны нуждаются в дополнительных трудовых ресурсах.

В тексте резолюции также содержится призыв к улучшению координации систем социального обеспечения, которое необходимо для борьбы с социальным мошенничеством и злоупотреблением правами мобильных работников. Резолюция была одобрена большинством депутатов.

“Эта пандемия подчеркивает нестабильность условий труда для 17 млн мобильных работников в ЕС, из которых сотни тысяч – трансграничные, приграничные и сезонные работники. Улучшение социальной защиты было необходимо еще до этого кризиса, но отсутствие мер безопасности на спаржевых и клубничных фермах или бойнях в Нидерландах или Германии открыло многим глаза”, – заявила Петра де Суттер, депутат Европарламента.