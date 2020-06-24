Пенсия для медиков: Объяснили главные особенности

Медицинские работники имеют право на пенсию за выслугу лет, но если накоплен специальный стаж работы. Порядок его расчета и условия, при которых лицо приобретает такое право, определены Законом Украины «О пенсионном обеспечении».

Об этом сообщила Начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Наталия Радий на своей странице в Facebook.

“С 04 июня 2019 года пенсия за выслугу лет назначается медицинским работникам независимо от возраста. Главное требование — наличие не менее 25 лет специального стажа по состоянию на 01.04.2015, или не менее 25 лет 6 месяцев по состоянию на 01.01.2016, или не менее 26 лет 6 месяцев по состоянию на 11.10.2017”, – говорится в сообщении.

Все ли медицинские работники имеют право на пенсию за выслугу лет:

такое право имеют исключительно врачи и средний медицинский персонал, независимо от наименования должностей. Полный перечень должностей и учреждений, работа в которых дает право на пенсию за выслугу лет, утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 04.11.1993 № 909.

Имеют ли право на пенсию за выслугу лет работники частных больниц:

работа по специальности в заведениях, учреждениях и на должностях, предусмотренных этим Перечнем, дает право на пенсию независимо от формы собственности или ведомственной принадлежности заведений и учреждений;

Может ли пенсионер по выслуге лет продолжать работу на посту:

пенсии за выслугу лет назначаются при оставлении работы, которая дает право на этот вид пенсии;

Читайте также: Пенсионный фонд Украины запустил услугу автоматического назначения пенсии

таким образом, в период получения пенсии за выслугу лет можно работать только на должностях и в учреждениях, которые не предусмотрены Перечнем;

в случае трудоустройства на должность из Перечня, выплата пенсии прекращается на весь период работы и возобновляется после увольнения.

Кто из медицинских работников может рассчитывать на двойной стаж:

в двойном размере в стаж засчитывается работа в лепрозорных и противочумных заведениях здравоохранения, в учреждениях по лечению лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека или больных СПИД ом, в других инфекционных учреждениях здравоохранения, в патолого-анатомических и реанимационных отделениях, а также в психиатрических заведениях здравоохранения;

расчет страхового стажа в двойном размере засчитывается только до 1 января 2004 года.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫