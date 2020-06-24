Пенсия для медиков: Объяснили главные особенности

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Медицинские работники имеют право на пенсию за выслугу лет, но если накоплен специальный стаж работы. Порядок его расчета и условия, при которых лицо приобретает такое право, определены Законом Украины «О пенсионном обеспечении».
Об этом сообщила Начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Наталия Радий на своей странице в Facebook.
“С 04 июня 2019 года пенсия за выслугу лет назначается медицинским работникам независимо от возраста. Главное требование — наличие не менее 25 лет специального стажа по состоянию на 01.04.2015, или не менее 25 лет 6 месяцев по состоянию на 01.01.2016, или не менее 26 лет 6 месяцев по состоянию на 11.10.2017”, – говорится в сообщении.
Все ли медицинские работники имеют право на пенсию за выслугу лет:
Имеют ли право на пенсию за выслугу лет работники частных больниц:
Может ли пенсионер по выслуге лет продолжать работу на посту:
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Кто из медицинских работников может рассчитывать на двойной стаж:
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