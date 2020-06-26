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Где оформить электронную подпись: инструкция Минцифры

Где оформить электронную подпись: инструкция Минцифры

Чтобы воспользоваться цифровыми сервисами или е-документооборотом, надо иметь электронную подпись.

В Министерстве цифровой трансформации рассказали, как удобно и быстро получить персональную е-подпись.

Квалифицированную электронную подпись (КЭП) — то, что раньше называли ЭЦП (Электронная цифровая подпись), можно получить абсолютно бесплатно. Это доступно в онлайн и в офлайн.

Где можно оформить е-подпись:

  • бесплатно предоставляют подпись Информационно-справочный департамент Государственной налоговой службы и АЦСК МВД. Во время карантина лучше использовать предварительную запись;
  • получить подпись в онлайн гораздо удобнее: этот способ действует для клиентов ПриватБанка. Детали по ссылке. Получить подпись могут как физические лица, так и ФЛП;
  • также е-подписи предоставляет ГП Дія. Для получения подписи нужно приобрести сертификат квалифицированной электронной подписи в одном из пунктов предоставления услуг.

Недавно в Минцифры также дали несколько полезных советов о том, как использовать е-документы.

Справка Finance.ua:

Подписать документ электронной подписью можно на портале “Дія” всего за 3 минуты:

  • надо скачать файл подписи и файл для подписания;
  • подтвердить подписание;
  • скачать файл с подписью.

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По материалам Finance.UA
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