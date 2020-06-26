Где оформить электронную подпись: инструкция Минцифры

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Чтобы воспользоваться цифровыми сервисами или е-документооборотом, надо иметь электронную подпись.
В Министерстве цифровой трансформации рассказали, как удобно и быстро получить персональную е-подпись.
Квалифицированную электронную подпись (КЭП) — то, что раньше называли ЭЦП (Электронная цифровая подпись), можно получить абсолютно бесплатно. Это доступно в онлайн и в офлайн.
Где можно оформить е-подпись:
Недавно в Минцифры также дали несколько полезных советов о том, как использовать е-документы.
Подписать документ электронной подписью можно на портале “Дія” всего за 3 минуты:
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