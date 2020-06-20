Импорт нефтепродуктов через украинские порты вырос на 70%

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Объем импорта нефтепродуктов через морские порты в январе-мае 2020 года увеличился на 69%, до 417,3 тыс. т по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (247,3 тыс. т).
Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные Администрации морских портов Украины (АМПУ).
Лидером по объему импорта остается Одесса – за 5 месяцев поставки через этот порт выросли почти в 3 раза, до 172,4 тыс. т. На втором месте порт “Южный” – 126,2 тыс. т, что на 60% превышает объем поставок за аналогичные 5 месяцев прошлого года (78,6 тыс. т).
Порт Николаев за 5 месяцев принял 106,3 тыс. т, что более чем в 2 раза превышает объем поставок января-апреля 2019 года (57 тыс. т).
Также поставки нефтепродуктов – метанола – осуществлялись через порт Черноморск. За 5 месяцев импорт через этот порт составил 5,6 тыс. т.
Порт Измаил за 5 мес. 2020 года принял 6,7 тыс. т нефтепродуктов, из которых практически весь объем – в мае.
Отдельно в мае 2020 года импорт через порты составил 60,6 тыс. т, по сравнению с 117 тыс. т в апреле этого года.
В мае лидером по объему импорта стала Одесса, приняв 30 тыс. т; в “Южный” поступило 25 тыс. т.
В статистике АМПУ речь идет о дизтопливе, авиационном керосине, метаноле, маслах и других нефтепродуктах. Самой массовой позицией является дизельное топливо.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Минфине рассказали, в каких случаях государство будет «закрывать глаза» на происхождение доходовВчера, 12:03 - 8629 13
Продавать и сдавать жилье могут обязать по новым правилам - законопроектВчера, 11:00 - 27761 10
Украинский бизнес впервые за пять лет "ушел в минус"Вчера, 16:03 - 1454 5
Министр финансов рассказал, где Украина будет брать деньги на погашение внешнего долгаВчера, 09:33 - 1050 5
В Украине могут увеличить максимальную сумму перевода с 5 до 25 тысяч гривенВчера, 19:00 - 1308 4
Продавать и сдавать жилье могут обязать по новым правилам - законопроектВчера, 11:00 - 27761 10
В Минфине рассказали, в каких случаях государство будет «закрывать глаза» на происхождение доходовВчера, 12:03 - 8629 13
Китай начал подготовку к отключению долларовых платежейВчера, 11:16 - 3288
Банкиры рассказали, как работает финансовый мониторинг по новым правиламВчера, 13:01 - 3133 1
ПриватБанк запустил новую функцию в случае нехватки денег на карточкеВчера, 20:02 - 1962
Apple презентовала iOS 14: что в ней нового (фото)Вчера, 12:10 - 227
BMW официально представила новый спортивный седан (фото)20.06.2020, 12:10 - 908
Opera представила новую версию игрового браузера Opera GX (фото)19.06.2020, 12:10 - 460 3
Представлен необычный электроскутер, напоминающий ноутбук с колёсиками (видео)16.06.2020, 15:35 - 1812 1
С 15 июня по заданию Президента было увеличено количество пригородных поездов на Киевщине16.06.2020, 15:16 - 690 5