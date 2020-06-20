Импорт нефтепродуктов через украинские порты вырос на 70%

Объем импорта нефтепродуктов через морские порты в январе-мае 2020 года увеличился на 69%, до 417,3 тыс. т по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (247,3 тыс. т).

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные Администрации морских портов Украины (АМПУ).

Лидером по объему импорта остается Одесса – за 5 месяцев поставки через этот порт выросли почти в 3 раза, до 172,4 тыс. т. На втором месте порт “Южный” – 126,2 тыс. т, что на 60% превышает объем поставок за аналогичные 5 месяцев прошлого года (78,6 тыс. т).

Порт Николаев за 5 месяцев принял 106,3 тыс. т, что более чем в 2 раза превышает объем поставок января-апреля 2019 года (57 тыс. т).

Также поставки нефтепродуктов – метанола – осуществлялись через порт Черноморск. За 5 месяцев импорт через этот порт составил 5,6 тыс. т.

Порт Измаил за 5 мес. 2020 года принял 6,7 тыс. т нефтепродуктов, из которых практически весь объем – в мае.

Отдельно в мае 2020 года импорт через порты составил 60,6 тыс. т, по сравнению с 117 тыс. т в апреле этого года.

В мае лидером по объему импорта стала Одесса, приняв 30 тыс. т; в “Южный” поступило 25 тыс. т.

В статистике АМПУ речь идет о дизтопливе, авиационном керосине, метаноле, маслах и других нефтепродуктах. Самой массовой позицией является дизельное топливо.