SkyUp запускает рейсы из Львова в Херсон с билетами по 500 гривен

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Украинская авиакомпания SkyUp открыла продажу билетов от 500 грн в одну сторону на внутренние рейсы из Львова в Херсон, которые начнут выполняться в июле.
Об этом сообщает avianews.
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Согласно расписанию авиакомпании, она запустит полеты между городами с 4 июля. Рейсы будут выполняться трижды в неделю по понедельникам, четвергам и субботам на самолетах Boeing 737-800.
Билеты от 500 грн продаются по тарифу Basic и включают перевозку только ручной клади 7 кг.
Перелет по тарифу Standard, который позволяет сдавать в багаж чемодан до 23 кг, стоит от 730 грн.
Вылеты из Львова будут выполняться в 15:55 с прилетом в Херсон в 17:20.
Обратный рейс из Херсона запланирован на 18:20 с прибытием во Львов в 19:50. Время в пути составит полтора часа.
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