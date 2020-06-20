Зеленский создал Координационный совет по реализации программы "Большая стройка"

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Президент Владимир Зеленский постановил создать Координационный совет по реализации программы “Большая стройка” и утвердил персональный состав совета.
Об этом говорится в указе Президента.
Читайте также: Строительство дорог: в Укравтодоре рассказали, за что берутся в первую очередь
Согласно документу, основной задачей совета является мониторинг ситуации и наработка предложений по осуществлению эффективных мероприятий по реализации программы “Большая стройка”.
Согласно указу, Координационный совет имеет право:
Руководителем координационного совета будет заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
НБУ разрешил банкам не проводить финансовые операции с нервными клиентамиВчера, 17:00 - 9132 12
Взрыв на Позняках: КГГА выделит 30 млн гривен на новое жильеВчера, 14:42 - 1408 6
На какие зарплаты могут рассчитывать украинцы, которые ищут работу - Центр занятостиВчера, 12:00 - 22828 6
Продавать и сдавать жилье могут обязать по новым правилам - законопроект5 ч. назад - 3542 5
Где с 22 июня могут вернуть жесткий карантин (области)Вчера, 11:00 - 89597 4
НБУ разрешил банкам не проводить финансовые операции с нервными клиентамиВчера, 17:00 - 9132 12
"Нафтогаз" снизил цену газа для населения на июньВчера, 19:09 - 4257 2
В Минфине рассказали, в каких случаях государство будет «закрывать глаза» на происхождение доходов4 ч. назад - 3700 1
Продавать и сдавать жилье могут обязать по новым правилам - законопроект5 ч. назад - 3542 5
Обещанная Зеленским ипотека под 10%. Когда это станет реальностью и на каких условиях — прогнозы банкировВчера, 21:02 - 1600 3
Apple презентовала iOS 14: что в ней нового (фото)3 ч. назад - 98
BMW официально представила новый спортивный седан (фото)20.06.2020, 12:10 - 829
Opera представила новую версию игрового браузера Opera GX (фото)19.06.2020, 12:10 - 436 3
Представлен необычный электроскутер, напоминающий ноутбук с колёсиками (видео)16.06.2020, 15:35 - 1751 1
С 15 июня по заданию Президента было увеличено количество пригородных поездов на Киевщине16.06.2020, 15:16 - 663 5