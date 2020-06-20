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Зеленский создал Координационный совет по реализации программы "Большая стройка"

Зеленский создал Координационный совет по реализации программы "Большая стройка"

Президент Владимир Зеленский постановил создать Координационный совет по реализации программы “Большая стройка” и утвердил персональный состав совета.

Об этом говорится в указе Президента.

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Согласно документу, основной задачей совета является мониторинг ситуации и наработка предложений по осуществлению эффективных мероприятий по реализации программы “Большая стройка”.

Согласно указу, Координационный совет имеет право:

  • получать от госорганов и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций необходимые информацию, документы и материалы;
  • приглашать на заседания и заслушивать информацию представителей министерств, других центральных и местных органов исполнительной власти, руководителей госпредприятий, учреждений и организаций по вопросам, относящимся к его компетенции.

Руководителем координационного совета будет заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По материалам Економічна Правда
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