Украинцы в Польше могут получить выплаты за потерянную работу

Польский президент подписал закон, который позволяет получить компенсацию тем, кто потерял работу из-за ситуации с Covid-19. Выплаты в размере 1400 злотых (9400 грн) в месяц предусмотрены гражданам Польши, гражданам стран ЕС, а также некоторым категориям иностранцев из третьих стран.

Кто может рассчитывать на Доплату солидарности и как оформить помощь, рассказывает юрист по международному трудоустройству Ярослав Стецюн.

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На Доплату солидарности могут рассчитывать:

владельцы карт постоянного пребывания и карт долгосрочного резидента ЕС, в т. ч. выданных другими странами Евросоюза (при постоянном проживании иностранца в Польше);

имеют голубые карты (разрешение на работу, требующую высокой квалификации);

находятся в РП по гуманитарным обстоятельствам (беженцы, защита, толерантное пребывание и т. п.);

обладают разрешением на пребывание и работу в качестве члена правления юридического лица;

члены семей поляков или граждан ЕС, проживающих в РП, которые владеют картами временного пребывания, в т. ч. только подали документы на такие карты (имеют соответствующий штамп);

имеют карту пребывания по работе – единое разрешение на пребывание и работу, или польскую рабочую визу.

“Последний пункт значительно расширяет возможности выходцев из Украины, России и Беларуси, которые приехали в Польшу с целью работы, но были уволены из-за коронавируса. Выплаты могут быть осуществлены в течение 3 месяцев – июнь, июль и август. Начисление будет производиться с того месяца, в котором подано заявление. Например, при подаче в последний день июня есть шанс получения доплат за 3 месяца, а в первый день августа – только за один”, – говорит юрист.

Подать заявление на выплаты Dodatek solidarnościowy могут и лица, которые стоят на учете на бирже труда. Однако в этом случае выплата пособия по безработице прекращается на время получения доплат. Последний день подачи заявления на Доплату солидарности – 31 августа 2020 года

“Подать заявление можно только онлайн через специальный сервис Platforma Usług Elektronicznych ZUS. Для этого необходимо иметь Подтвержденный профиль, что можно сделать при помощи аккаунта в системе ePUAP или с помощью Интернет-банкинга всех крупнейших финансовых учреждений Польши”, – добавляет юрист.