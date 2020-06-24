Украинцы в Польше могут получить выплаты за потерянную работу

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Польский президент подписал закон, который позволяет получить компенсацию тем, кто потерял работу из-за ситуации с Covid-19. Выплаты в размере 1400 злотых (9400 грн) в месяц предусмотрены гражданам Польши, гражданам стран ЕС, а также некоторым категориям иностранцев из третьих стран.
Кто может рассчитывать на Доплату солидарности и как оформить помощь, рассказывает юрист по международному трудоустройству Ярослав Стецюн.
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На Доплату солидарности могут рассчитывать:
“Последний пункт значительно расширяет возможности выходцев из Украины, России и Беларуси, которые приехали в Польшу с целью работы, но были уволены из-за коронавируса. Выплаты могут быть осуществлены в течение 3 месяцев – июнь, июль и август. Начисление будет производиться с того месяца, в котором подано заявление. Например, при подаче в последний день июня есть шанс получения доплат за 3 месяца, а в первый день августа – только за один”, – говорит юрист.
Подать заявление на выплаты Dodatek solidarnościowy могут и лица, которые стоят на учете на бирже труда. Однако в этом случае выплата пособия по безработице прекращается на время получения доплат. Последний день подачи заявления на Доплату солидарности – 31 августа 2020 года
“Подать заявление можно только онлайн через специальный сервис Platforma Usług Elektronicznych ZUS. Для этого необходимо иметь Подтвержденный профиль, что можно сделать при помощи аккаунта в системе ePUAP или с помощью Интернет-банкинга всех крупнейших финансовых учреждений Польши”, – добавляет юрист.
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