Нардепы предлагают снизить НДС для аграриев с 20% до 14%

Народные депутаты из разных фракций (большинство из “Слуги народа”) предлагают снизить налог на добавленную стоимость для аграрного сектора с 20% до 14%.

Об этом говорится в законопроекте №3656, текст которого обнародован на сайте парламента.

Отмечается, что законопроект не приведет к потерям Бюджета, поскольку эти товары не реализуются конечному потребителю, который является фактическим плательщиком НДС.

Отмечается, что от снижения ставки НДС выиграют не только сельхозпроизводители, но и переработчики, поскольку срок уплаты основной суммы НДС для них перемещается с даты оплаты сырья на дату оплаты обязательств по операциям по реализации продуктов ее переработки. Отсрочка минимум на 30 дней (20 дней декларация + 10 дней уплата НДС).

“При снижении ставки НДС по операциям по реализации зерновых и масличных культур пропорционально снижается сумма возмещения из бюджета экспортерам зерновых и экспортерам продуктов их переработки. То есть, в разы снижаются расходы бюджета и риски потерь, связанных с мошенничеством с НДС и применением так называемых “скруток”, поскольку резко снижается эффективность таких мошеннических схем”, – отмечается в пояснительной записке.

Депутаты предлагают дополнить пункт 193.1 статьи 193 Налогового кодекса новым подпунктом “г”, которым установить ставку НДС в размере 14% по операциям по поставке на таможенной территории Украины и ввозу на таможенную территорию Украины сельскохозяйственной продукции по классификаторам: 0102 (Крупный рогатый скот, живой); 0103 (Свиньи живые), 1001 (Пшеница), 1002 (Рожь), 1003 (Ячмень), 1004 (Овес), 1005 (Кукуруза), 1201 (Соевые бобы), 1204 00 (Семена льна), 1205 (Семена рапса и кользы), 1206 00 (Семена подсолнечника), 1207 (Семена и плоды других масличных культур), 1212 91 (Сахарная свекла).