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Штрафы и запрет выезжать за границу: какие сюрпризы ждут должников за коммуналку

Штрафы и запрет выезжать за границу: какие сюрпризы ждут должников за коммуналку

До конца карантина будут действовать специальные условия на оплату коммунальных услуг. Это означает, что вас не могут штрафовать за несвоевременную оплату и не будут отключать воду или газ. Как следствие – за коммуналку люди стали платить реже. Поэтому в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о реструктуризации.

О том, как будет работать механизм реструктуризации и как избежать больших штрафов – в эфире программы “Утро” на 24 канале сказал эксперт по вопросам ЖКХ Андрей Никончук.

Как заключить договор на рассрочку:

  • чтобы заключить договор на “рассрочку”, нужна будет квитанция, что вы платили за уже потребленные коммунальные или жилищные услуги;

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  • законопроект касается именно коммунальных услуг, поскольку именно там сложилась очень большая задолженность. Это не дает должным образом качественно обеспечивать теплоснабжение, горячую и холодную воду, вывоз мусора и электро-газоснабжение.

Задолженность:

  • эксперт пояснил, что задолженность – это те деньги, которые начислены, но их нельзя использовать на предоставление соответствующих услуг. Это означает, что нельзя своевременно сделать ремонт, подготовиться к аварийной ситуации или к отопительному периоду;
  • несмотря на это нет конкретных сумм, начиная с которых нужно заключать этот договор. Поскольку в законопроект еще могут внести поправки.

“В этот законопроект нужно внести механизмы защиты именно потребителя, ибо потребитель всегда прав. Поэтому надо создать условия, при которых процесс начисления за потребленные коммунальные услуги должен быть прозрачный и безапелляционный”, – считает Никончук.

Справка Finance.ua:

  • Недавно в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, согласно которому пользователь с хроническими долгами с 1 октября 2020 года обязан подписать договор с поставщиком услуг на реструктуризацию, то есть отсрочку.
  • Его период составляет 60 месяцев, в зависимости от суммы долга. А ежемесячный платеж не должен превышать 25% дохода. Кроме того, это не запрещает пользоваться субсидиями или льготами.
  • Если же вы откажетесь подписывать договор, придется принудительно платить долги. Планируют еще и штрафовать за просрочку платежей. А также могут даже конфисковать имущество и запретить выезжать за границу.

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По материалам Телеканал 24
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