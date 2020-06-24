Штрафы и запрет выезжать за границу: какие сюрпризы ждут должников за коммуналку

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До конца карантина будут действовать специальные условия на оплату коммунальных услуг. Это означает, что вас не могут штрафовать за несвоевременную оплату и не будут отключать воду или газ. Как следствие – за коммуналку люди стали платить реже. Поэтому в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о реструктуризации.
О том, как будет работать механизм реструктуризации и как избежать больших штрафов – в эфире программы “Утро” на 24 канале сказал эксперт по вопросам ЖКХ Андрей Никончук.
Как заключить договор на рассрочку:
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Задолженность:
“В этот законопроект нужно внести механизмы защиты именно потребителя, ибо потребитель всегда прав. Поэтому надо создать условия, при которых процесс начисления за потребленные коммунальные услуги должен быть прозрачный и безапелляционный”, – считает Никончук.
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