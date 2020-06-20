Китай начал подготовку к отключению долларовых платежей

Китаю необходимо подготовиться к возможному отключению от долларовой платежной системы, это может произойти в случае введения американских санкций, заявил заместитель председателя Комитета по контролю над ценными бумагами КНР Фан Синхай.

Об этом в понедельник, 22 июня, сообщает ТАСС.

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“Мы должны подготовиться заранее, по-настоящему, а не только психологически”, – сказал Синхай.

По его мнению, зависимость от долларовых расчетов делает Китай уязвимым для санкций США.

Речь идет о системе передачи информации и совершения платежей SWIFT и Системе межбанковских электронных клиринговых расчетов CHIPS.

Кроме того, Синхай не отвергает вероятность обесценивания доллара в будущем, что негативно повлияет на Китай, который имеет около двух триллионов долларов США в виде нефинансовых инвестиций за рубежом.