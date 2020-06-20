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Украинские банки с начала года увеличили доходы на 10,8% - НБУ

Украинские банки с начала года увеличили доходы на 10,8% - НБУ

Украинские банки в январе-мае 2020 года увеличили доходы по сравнению с соответствующим периодом в прошлом году на 10,8%. Сумма составила 109,5 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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“Украинские банки в январе-мае 2020 года увеличили доходы по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 10,8%, расходы – на 6,8%”, – говорится в сообщении.

Так, с января по май доходы банков составили 109,534 млн грн, а расходы составили 80,570 млн грн.

По материалам УНН
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