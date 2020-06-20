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В Японии контрабанду и наркотики на таможне будет выявлять искусственный интеллект

В Японии контрабанду и наркотики на таможне будет выявлять искусственный интеллект

Министерство финансов Японии составило проект по использованию искусственного интеллекта для выявления попыток провоза контрабандных товаров при таможенных инспекциях.

Об этом сообщает NHK.

Министерство имеет целью в предстоящие 10 лет разработать систему, основанную на технологиях искусственного интеллекта, которая будет анализировать состав груза на основании рентгеновских снимков и автоматически обнаруживать контрабанду, в частности, наркотики.

Также планируется начать использовать радиоволновой прибор для обнаружения наркотиков, которые перевозятся внутри тела.

План предусматривает и увеличение количества электронных таможенных постов без персонала в аэропортах, и введение услуги круглосуточных консультаций по таможенным процедурам, основанных на технологии искусственного интеллекта.

Министерство финансов говорит, что намерено предусмотреть необходимый бюджет в следующем финансовом году и позже.

По материалам УКРИНФОРМ
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