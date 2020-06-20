В Японии контрабанду и наркотики на таможне будет выявлять искусственный интеллект

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Министерство финансов Японии составило проект по использованию искусственного интеллекта для выявления попыток провоза контрабандных товаров при таможенных инспекциях.
Об этом сообщает NHK.
Министерство имеет целью в предстоящие 10 лет разработать систему, основанную на технологиях искусственного интеллекта, которая будет анализировать состав груза на основании рентгеновских снимков и автоматически обнаруживать контрабанду, в частности, наркотики.
Также планируется начать использовать радиоволновой прибор для обнаружения наркотиков, которые перевозятся внутри тела.
План предусматривает и увеличение количества электронных таможенных постов без персонала в аэропортах, и введение услуги круглосуточных консультаций по таможенным процедурам, основанных на технологии искусственного интеллекта.
Министерство финансов говорит, что намерено предусмотреть необходимый бюджет в следующем финансовом году и позже.
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