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В Минобразования раскрыли основные даты предстоящей вступительной кампании

В Минобразования раскрыли основные даты предстоящей вступительной кампании

В нынешнем году из-за карантина были смещены сроки вступительной кампании в высшие учебные заведения, однако сама процедура поступления не отличается от прошлогодней.

Об этом рассказала и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

“Если мы говорим о поступлении в этом и прошлом году, оно ничем не будет отличаться. Кроме того, что в этом году будет возможность подать электронное заявление в свой кабинет с 1 августа”, – пояснила она.

Освобождение от сдачи ГИА не отменяет необходимость писать внешнее независимое оценивание для тех, кто желает стать студентами ВУЗа.

Основные даты предстоящей вступительной кампании:

  • Вступительная кампания начнется с 1 августа с регистрации в электронных кабинетах.
  • Прием заявлений продолжается с 13 до 22 августа, до 16 августа – для тех, кто сдает вступительные экзамены вместо ВНО.
  • Подача документов для зачисления на бюджет закончится 31 августа в 6:00.
  • Зачисление поступающих на бюджет – до 5 сентября.
  • С 15-17 сентября начинаем учебный год для первого курса.

В МОН рассчитывают на такое же количество абитуриентов, как и в прошлом году.

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По материалам Finance.UA
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