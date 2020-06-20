В Минобразования раскрыли основные даты предстоящей вступительной кампании

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В нынешнем году из-за карантина были смещены сроки вступительной кампании в высшие учебные заведения, однако сама процедура поступления не отличается от прошлогодней.
Об этом рассказала и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.
“Если мы говорим о поступлении в этом и прошлом году, оно ничем не будет отличаться. Кроме того, что в этом году будет возможность подать электронное заявление в свой кабинет с 1 августа”, – пояснила она.
Освобождение от сдачи ГИА не отменяет необходимость писать внешнее независимое оценивание для тех, кто желает стать студентами ВУЗа.
Основные даты предстоящей вступительной кампании:
В МОН рассчитывают на такое же количество абитуриентов, как и в прошлом году.
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