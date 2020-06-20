Взрыв в многоэтажке: подлежит ли дом реконструкции

Спасатели уже более суток работают на месте трагедии, которая произошла 21 июня в девятиэтажном жилом доме в Дарницком районе г. Киева. Взрыв газовоздушной смеси повлек за собой разрушение межэтажных перекрытий между 4 и 7 этажами.

Об этом сообщили Finance.ua в пресс-службе.

Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что скорее всего, а именно с вероятностью в 90%, дом нужно будет снести.

Действительно ли это так. Оценил ситуацию и прокомментировал особенности эксплуатации домов такого типа в прямом эфире телеканала Украина 24 председатель правления The Wall-Ukraine Виталий Грусевич.

“Дом построен в 1996 году. Это 96 серия, которая распространена на всей территории Украины. Построен он из керамзитобетонных панелей, которые соединяются при монтаже стальными скобами (ред – «скоба-петля»), и привариваются к закладным деталям панелей. И это именно такое место в этом конструкторе дома, которое влияет на срок его эксплуатации”, – отметил Виталий Грусевич.

Такие дома рассчитаны на 50 лет эксплуатации. Периодически специалисты делают техническое обследование. Исходя из того, какое состояние связей этих панелей, состояние наружных конструкций, а самое главное – каково состояние фундамента, принимается решение о продлении срока эксплуатации или включении дома в соответствующие программы реновации.

Данный дом отслужил почти половину своего жизненного цикла. Оценивая общие характеристики этого дома, Виталий Грусевич отметил: “Первое, он построен на очень хороших почвах. В данном районе намытые почвы, которым свойственна долговременная несущая способность. Второе – этот дом имеет общую площадь около 16 тысяч квадратных метров. Если говорить о том, чтобы его сносить, а на его месте построить новый, даже на тех же фундаментах, то вложений нужно около 200 миллионов гривен. Но возникает вопрос: кто справится с этим финансированием, и на кого будут возложены эти расходы?”

Поскольку разрушена только часть дома, эксперт прокомментировал, что сносить все здание – не единственный выход.

“На самом деле, я думаю, что сносить дом полностью на сегодня это эмоциональное заявление. Потому что нет результатов четкой экспертизы. В частности, необходимо заключение научно-исследовательских строительных институтов по поводу того, как повлияла взрывная волна на конструкцию всего дома. Ведь дом при проектировании не рассчитывался на влияние взрывной волны. Пока мы не имеем достаточной информации, каким образом взрывная волна повлияла на несущие конструкции, которые нагружают фундамент. Это можно сделать только на основании отчета”, – отметил председатель правления The Wall-Ukraine Виталий Грусевич.

Безусловно, существуют случаи, когда во время землетрясений разрушалась секция в подобном панельном доме и, исходя из экономических причин (ведь конструктив – это 40 процентов расходов) принималось решение восстановить именно секцию. Поэтому о сносе или реконструкции можем четко говорить только тогда, когда получим официальные отчеты комиссии.

Справка Finance.ua:

Напомним, 21 июня в многоквартирном доме на Позняках в Киеве прогремел мощный взрыв. По факту взрыва в жилом доме в Киеве начато уголовное производство.

Вчера, 22 июня, под завалами частично обрушившегося в результате взрыва газа жилого дома на улице Крушельницкой, 1/5 в Киеве спасатели нашли тела трех человек.