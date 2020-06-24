Засчитывается ли в стаж пребывание на инвалидности при несчастном случае на производстве

Каков порядок зачисления в стаж работы периодов пребывания на инвалидности в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием.

Об этом пишет Пенсионный курьер на странице FACEBOOK.

Согласно статье 24 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (далее — Закон 1058), в редакции, действовавшей до 01.10.2017, время пребывания на инвалидности в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием засчитывалось в страховой стаж для назначения пенсии по возрасту и в стаж работы с вредными условиями, который дает право на назначение пенсии на льготных условиях и в льготных размерах.

Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий» (далее — Закон 2148) с 01.10.2017 внесены изменения в абзац четвертый части первой статьи 24 Закона 1058, согласно которому время пребывания на инвалидности в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием зачисляется в стаж работы с вредными условиями, который дает право на назначение пенсии на льготных условиях и в льготных размерах.

При обращении за назначением пенсии по возрасту/перевод с инвалидности на возраст согласно Закону 1058 начиная с 01.10.2017 в стаж работы с вредными условиями, который дает право на назначение пенсии на льготных условиях и в льготных размерах, засчитывается время пребывания на инвалидности в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием.

Стоит помнить, что расчет страхового стажа за период до 01.01.2004 осуществляется в соответствии с ранее действующим законодательством, то есть согласно Закону Украины «О пенсионном обеспечении» (далее — Закон 1788).

Статьей 56 Закона 1788 предусмотрено, что время пребывания на инвалидности в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием зачисляется в стаж работы для назначения пенсии по возрасту, а также в стаж работы с вредными условиями, который дает право на назначение пенсии на льготных условиях и в льготных размерах.

Справка Finance.ua:

Прибавку к пенсии можно получить за сверхнормативный стаж. Если гражданин при выходе на пенсию имеет стаж, он может получить надбавку к пенсии. Об этом сказано в статье 28 Закона Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”.

Министерство социальной политики Украины сообщило, что пенсии и государственная социальная помощь на период карантина, введенного властями в рамках мер по противодействию коронавирусу, будут изменены автоматически.

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