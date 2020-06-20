В Киеве частную компанию заставили выплатить 1,4 миллиона гривен земельного налога

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Прокуратурой Киева установлен факт невыполнения частным обществом обязательств по уплате за пользование землей, в связи с чем в суд был подан иск о принудительном взыскании задолженности.Об этом пишет 100realty.ua.
Решением Киевского апелляционного административного суда иск прокуратуры удовлетворен в полном объеме.
Сейчас решение суда выполнено на сумму почти 1,4 млн гривен, которые реально уплачены в государственный бюджет.
Ранее Cлужба безопасности Украины задокументировала факты вывода из коммунальной собственности территориальной общины Киева 24-х земельных участков стоимостью 400 млн гривен. По фактам незаконного завладения земельными участками ведется досудебное расследование, на участки наложены аресты.
Также в Киеве правоохранители разоблачили мужчину при получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения должностными лицами КГГА и депутатами Киевсовета по вопросу о возобновлении договора аренды земельного участка. Задержанный, используя свои личные связи в КГГА и Киевсовете, требовал и получил от представителя субъекта хозяйствования неправомерную выгоду в размере 15 тыс. долларов США за принятие положительного решения о возобновлении договора аренды земельного участка коммерческого назначения в Голосеевском районе.
Кто платит при смене собственника земельного участка: собственники земли и землепользователи вносят плату за землю со дня возникновения права собственности или права пользования земельным участком, которое возникает с момента государственной регистрации.
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