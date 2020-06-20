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В Киеве частную компанию заставили выплатить 1,4 миллиона гривен земельного налога

В Киеве частную компанию заставили выплатить 1,4 миллиона гривен земельного налога

Прокуратурой Киева установлен факт невыполнения частным обществом обязательств по уплате за пользование землей, в связи с чем в суд был подан иск о принудительном взыскании задолженности.

Об этом пишет 100realty.ua.

Решением Киевского апелляционного административного суда иск прокуратуры удовлетворен в полном объеме.

Сейчас решение суда выполнено на сумму почти 1,4 млн гривен, которые реально уплачены в государственный бюджет.

Ранее Cлужба безопасности Украины задокументировала факты вывода из коммунальной собственности территориальной общины Киева 24-х земельных участков стоимостью 400 млн гривен. По фактам незаконного завладения земельными участками ведется досудебное расследование, на участки наложены аресты.

Также в Киеве правоохранители разоблачили мужчину при получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения должностными лицами КГГА и депутатами Киевсовета по вопросу о возобновлении договора аренды земельного участка. Задержанный, используя свои личные связи в КГГА и Киевсовете, требовал и получил от представителя субъекта хозяйствования неправомерную выгоду в размере 15 тыс. долларов США за принятие положительного решения о возобновлении договора аренды земельного участка коммерческого назначения в Голосеевском районе.

Мои Fiнансы:

Кто платит при смене собственника земельного участка: собственники земли и землепользователи вносят плату за землю со дня возникновения права собственности или права пользования земельным участком, которое возникает с момента государственной регистрации.

  • Условия для юридических лиц: юридические лица могут приобретать в собственность земельные участки для осуществления предпринимательской деятельности, в частности в случае внесения земельных участков его учредителями в уставный капитал;
  • юридическое лицо, к которому в течение года перешло право собственности на земельный участок, в том числе в случае внесения такого участка в уставный фонд, уплачивает земельный налог с 01 числа месяца, в котором приобрело право собственности.
По материалам Finance.UA
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