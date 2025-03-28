Как получить ипотеку в Румынии — Finance.ua

Как получить ипотеку в Румынии Сегодня 17:00 — Недвижимость

Как получить ипотеку в Румынии

Румыния — страна с относительно доступными условиями ипотечного кредитования. Необходимо иметь вид на жительство, подтверждение стабильного дохода и позитивную кредитную историю. Первичный взнос может составлять от 15% стоимости недвижимости.

Условия и требования:

вид на жительство;

подтверждение стабильного дохода;

положительная кредитная история;

начальный взнос от 15% стоимости недвижимости;

ипотека в румынских леях или евро;

продолжительность ипотеки до 30 лет;

относительно доступные условия кредитования.

Пакет документов:

паспорт (заграничный);

вид на жительство. Беженцы должны иметь разрешение на пребывание в Румынии, например временную защиту;

справка о доходах (выписка с банковского счета за последние месяцы);

налоговая декларация;

трудовой договор;

документы, подтверждающие кредитную историю (выписка из кредитного реестра);

подтверждение наличия первоначального взноса (минимум 30% стоимости недвижимости).

Особенности для украинских беженцев:

Беженцы могут получать временную защиту, позволяющую находиться в стране и работать, но для получения ипотеки часто нужно доказать финансовую стабильность.

Также для беженцев есть возможность доступа к упрощенной процедуре. OTP Bank в Румынии предлагает упрощенные условия для украинцев, включая поддержку в процессе оформления документов и кредитования. Следовательно, украинские беженцы могут получать ипотеку в Румынии, но им нужно отвечать общим требованиям к иностранцам и иметь стабильное финансовое состояние.

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