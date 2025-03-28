Как получить ипотеку в Румынии — Finance.ua

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Как получить ипотеку в Румынии

Недвижимость
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Как получить ипотеку в Румынии
Как получить ипотеку в Румынии
Румыния — страна с относительно доступными условиями ипотечного кредитования. Необходимо иметь вид на жительство, подтверждение стабильного дохода и позитивную кредитную историю. Первичный взнос может составлять от 15% стоимости недвижимости.
Условия и требования:
  • вид на жительство;
  • подтверждение стабильного дохода;
  • положительная кредитная история;
  • начальный взнос от 15% стоимости недвижимости;
  • ипотека в румынских леях или евро;
  • продолжительность ипотеки до 30 лет;
  • относительно доступные условия кредитования.
Пакет документов:
  • паспорт (заграничный);
  • вид на жительство. Беженцы должны иметь разрешение на пребывание в Румынии, например временную защиту;
  • справка о доходах (выписка с банковского счета за последние месяцы);
  • налоговая декларация;
  • трудовой договор;
  • документы, подтверждающие кредитную историю (выписка из кредитного реестра);
  • подтверждение наличия первоначального взноса (минимум 30% стоимости недвижимости).

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Особенности для украинских беженцев:
  • Беженцы могут получать временную защиту, позволяющую находиться в стране и работать, но для получения ипотеки часто нужно доказать финансовую стабильность.
Также для беженцев есть возможность доступа к упрощенной процедуре. OTP Bank в Румынии предлагает упрощенные условия для украинцев, включая поддержку в процессе оформления документов и кредитования. Следовательно, украинские беженцы могут получать ипотеку в Румынии, но им нужно отвечать общим требованиям к иностранцам и иметь стабильное финансовое состояние.
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По материалам:
Finance.ua
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