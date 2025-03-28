Как получить ипотеку в Румынии — Finance.ua

Как получить ипотеку в Румынии
Румыния — страна с относительно доступными условиями ипотечного кредитования. Необходимо иметь вид на жительство, подтверждение стабильного дохода и позитивную кредитную историю. Первичный взнос может составлять от 15% стоимости недвижимости.
Условия и требования:
- вид на жительство;
- подтверждение стабильного дохода;
- положительная кредитная история;
- начальный взнос от 15% стоимости недвижимости;
- ипотека в румынских леях или евро;
- продолжительность ипотеки до 30 лет;
- относительно доступные условия кредитования.
Пакет документов:
- паспорт (заграничный);
- вид на жительство. Беженцы должны иметь разрешение на пребывание в Румынии, например временную защиту;
- справка о доходах (выписка с банковского счета за последние месяцы);
- налоговая декларация;
- трудовой договор;
- документы, подтверждающие кредитную историю (выписка из кредитного реестра);
- подтверждение наличия первоначального взноса (минимум 30% стоимости недвижимости).
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Особенности для украинских беженцев:
- Беженцы могут получать временную защиту, позволяющую находиться в стране и работать, но для получения ипотеки часто нужно доказать финансовую стабильность.
Также для беженцев есть возможность доступа к упрощенной процедуре. OTP Bank в Румынии предлагает упрощенные условия для украинцев, включая поддержку в процессе оформления документов и кредитования. Следовательно, украинские беженцы могут получать ипотеку в Румынии, но им нужно отвечать общим требованиям к иностранцам и иметь стабильное финансовое состояние.
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