Туристический бизнес в Украине потерял по меньшей мере 1,5 млрд долларов из-за пандемии COVID-19

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В Украине с начала пандемии COVID-19 туристический бизнес, по официальной информации, потерял как минимум 1,5 млрд долларов.
Об этом сообщает Коронавирус инфо.
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“Сейчас только по официальным данным туристический бизнес в Украине потерял как минимум 1,5 млрд долларов. По прогнозам Международной ассоциации воздушного транспорта, убытки авиакомпаний во всем мире составят 84,3 млрд долларов”, — сказано в сообщении.
Отмечается, что представители сферы туризма уже подготовили план выхода из кризиса и работают над изменением векторов развития и подходов к работе.
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