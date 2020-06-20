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Туристический бизнес в Украине потерял по меньшей мере 1,5 млрд долларов из-за пандемии COVID-19

Туристический бизнес в Украине потерял по меньшей мере 1,5 млрд долларов из-за пандемии COVID-19

В Украине с начала пандемии COVID-19 туристический бизнес, по официальной информации, потерял как минимум 1,5 млрд долларов.

Об этом сообщает Коронавирус инфо.

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“Сейчас только по официальным данным туристический бизнес в Украине потерял как минимум 1,5 млрд долларов. По прогнозам Международной ассоциации воздушного транспорта, убытки авиакомпаний во всем мире составят 84,3 млрд долларов”, — сказано в сообщении.

Отмечается, что представители сферы туризма уже подготовили план выхода из кризиса и работают над изменением векторов развития и подходов к работе.

По материалам УНН
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