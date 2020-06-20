В Украине построили всего 20% от запланированных до 2020 года мощностей биоэнергетики

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Биоэнергетика по состоянию на начало июня 2020 года работала суммарной мощностью 182 МВт, тогда как Национальным планом действий по возобновляемой энергетике на период до 2020 года предполагалось ввести в эксплуатацию на 80% больше – 950 МВт.
Об этом говорится в отчете Министерства энергетики о выполнении решений Антикризисного энергетического штаба.
Также, по данным министерства, план по вводу мощностей не выполнила ветровая генерация. По состоянию на начало июня в Украине было 1 075 МВт мощностей ВЭС, тогда как планировалось на 50% больше – 2 280 МВт.
Солнечная генерация при этом работала суммарной мощностью 5 614 МВт, тогда как планировалось 2 300 МВт, то есть Национальный план был перевыполнен на 150%.
В целом по состоянию на начало июня 2020 года по “зеленому” тарифу в Украине работало на 25% больше мощностей, чем ожидалось: 6 871 МВт против 5 530 МВт по Национальному плану.
Как сообщалось, во исполнение решений антикризисного энергетического штаба, созданного в конце апреля 2020 года, правительством усовершенствованы механизмы ПСО и приняты изменения в постановления Кабинета Министров, регламентирующие проведение аукциона на электрическую энергию, вырабатываемую атомными станциями; для НАЭК “Энергоатом” было высвобождено 5% произведенной электроэнергии для продажи на рынке двусторонних договоров на специальных аукционах.
Также принято распоряжение Кабинета Министров для обеспечения приоритетного использования отечественного угля тепловой генерацией; подписан Меморандум о взаимопонимании с производителями и инвесторами ВИЭ.
Правительство убеждено, что выполнение условий меморандума с производителями ВИЭ даст возможность энергосистеме в целом сэкономить около 6,5 млрд грн ежегодно и более 2 млрд евро – за весь период поддержки.
Также Кабмин подготовил два законопроекта. Первый – имплементирует положения Меморандума, совершенствует аукционную модель, которая уже предусмотрена действующим законодательством для поддержки альтернативных источников энергии. Второй законопроект предлагает внести изменения в Закон “О рынке электрической энергии”.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
«Нафтогаз» собрался поставлять украинцам электроэнергию и вывозить их мусорВчера, 11:17 - 1750 11
НБУ разрешил банкам не проводить финансовые операции с нервными клиентамиВчера, 17:00 - 4437 9
В ближайшие недели прототип приложения "РРО в смартфоне" будет доступен для тестированияВчера, 08:48 - 844 4
Названо лучшее в мире место для работы и бизнесаПозавчера, 22:34 - 3409 3
Взрыв на Позняках: КГГА выделит 30 млн гривен на новое жильеВчера, 14:42 - 755 2
На какие зарплаты могут рассчитывать украинцы, которые ищут работу - Центр занятостиВчера, 12:00 - 15490 1
Где с 22 июня могут вернуть жесткий карантин (области)Вчера, 11:00 - 11962 1
НБУ разрешил банкам не проводить финансовые операции с нервными клиентамиВчера, 17:00 - 4437 9
В Кабмине рекомендовали, когда украинцам начинать рабочий деньВчера, 13:30 - 3882
В Украине проверят рестораны, кафе и транспортВчера, 10:44 - 3624 1
BMW официально представила новый спортивный седан (фото)20.06.2020, 12:10 - 705
Opera представила новую версию игрового браузера Opera GX (фото)19.06.2020, 12:10 - 403 3
Представлен необычный электроскутер, напоминающий ноутбук с колёсиками (видео)16.06.2020, 15:35 - 1665 1
С 15 июня по заданию Президента было увеличено количество пригородных поездов на Киевщине16.06.2020, 15:16 - 606 5
В Украине запустили производство новой модели автомобиля (фото)15.06.2020, 16:35 - 9822 2