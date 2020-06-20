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В Украине построили всего 20% от запланированных до 2020 года мощностей биоэнергетики

В Украине построили всего 20% от запланированных до 2020 года мощностей биоэнергетики

Биоэнергетика по состоянию на начало июня 2020 года работала суммарной мощностью 182 МВт, тогда как Национальным планом действий по возобновляемой энергетике на период до 2020 года предполагалось ввести в эксплуатацию на 80% больше – 950 МВт.

Об этом говорится в отчете Министерства энергетики о выполнении решений Антикризисного энергетического штаба.

Также, по данным министерства, план по вводу мощностей не выполнила ветровая генерация. По состоянию на начало июня в Украине было 1 075 МВт мощностей ВЭС, тогда как планировалось на 50% больше – 2 280 МВт.

Солнечная генерация при этом работала суммарной мощностью 5 614 МВт, тогда как планировалось 2 300 МВт, то есть Национальный план был перевыполнен на 150%.

В целом по состоянию на начало июня 2020 года по “зеленому” тарифу в Украине работало на 25% больше мощностей, чем ожидалось: 6 871 МВт против 5 530 МВт по Национальному плану.

Как сообщалось, во исполнение решений антикризисного энергетического штаба, созданного в конце апреля 2020 года, правительством усовершенствованы механизмы ПСО и приняты изменения в постановления Кабинета Министров, регламентирующие проведение аукциона на электрическую энергию, вырабатываемую атомными станциями; для НАЭК “Энергоатом” было высвобождено 5% произведенной электроэнергии для продажи на рынке двусторонних договоров на специальных аукционах.

Также принято распоряжение Кабинета Министров для обеспечения приоритетного использования отечественного угля тепловой генерацией; подписан Меморандум о взаимопонимании с производителями и инвесторами ВИЭ.

Правительство убеждено, что выполнение условий меморандума с производителями ВИЭ даст возможность энергосистеме в целом сэкономить около 6,5 млрд грн ежегодно и более 2 млрд евро – за весь период поддержки.

Также Кабмин подготовил два законопроекта. Первый – имплементирует положения Меморандума, совершенствует аукционную модель, которая уже предусмотрена действующим законодательством для поддержки альтернативных источников энергии. Второй законопроект предлагает внести изменения в Закон “О рынке электрической энергии”.

По материалам УКРИНФОРМ
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