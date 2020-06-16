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В Комитете НБУ отметили плюсы подписания меморандума с МВФ

В Комитете НБУ отметили плюсы подписания меморандума с МВФ

Подписание новой программы сотрудничества Украины с МВФ окажет положительное влияние на инфляционные и девальвационные ожидания.

Об этом говорили на дискуссии 10 июня члены комитета по вопросам монетарной политики НБУ.

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“Члены КМП отметили реализацию важного предположения макроэкономического прогноза НБУ – подписание новой программы сотрудничества между Украиной и МВФ. Это долгожданное событие окажет положительное влияние на инфляционные и девальвационные ожидания. При таких условиях Национальный банк имеет возможность действовать решительнее. Смягчение монетарной политики поддержит восстановление экономики без риска причинения вреда макрофинансовой стабильности”, – говорится в сообщении.

Также отмечается, что во время дискуссии члены комитета не могли определиться относительно дальнейшей учетной ставки, ведь в стране затянулся карантин, что влияет на скорость восстановления потребительского спроса и экономической активности.

Напомним, Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил предоставление Украине 5 млрд долларов на 18 месяцев в рамках соглашения Stand-by.

По материалам УНН
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