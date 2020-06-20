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Xiaomi представила бюджетную умную мышь с голосовым ассистентом (фото)

Xiaomi представила бюджетную умную мышь с голосовым ассистентом (фото)

Компания Xiaomi представила новый аксессуар для владельцев ПК и ноутбуков — беспроводную компьютерную мышь Mi Smart Mouse. Помимо внушительной автономности, доступная новинка обзавелась корпусом с антибактериальным покрытием, двумя интерфейсами беспроводного подключения и встроенным микрофоном с функциями виртуального помощника.

Главной особенностью гаджета стала дополнительная кнопка, нажатие на которую запускает ассистент XiaoAI. При помощи встроенного микрофона он способен распознавать команды пользователя и выполнять различные действия — например, запускать приложения, преобразовывать речь в текст с возможностью дальнейшего перевода или выключать компьютер. Mi Smart Mouse также может интегрироваться в экосистему умного дома Mijia, при этом мышь выполняет роль универсального пульта управления, с помощью которого можно включать различные бытовые приборы.


Фото: gizmochina.com

Помимо традиционного USB-ресивера, поддерживается и подключение мыши к ПК по интерфейсу Bluetooth. Производитель реализовал возможность одновременного сопряжения с двумя компьютерами или ноутбуками: для смены рабочего устройства достаточно нажать левую и правую кнопки на аксессуаре, удерживая их не менее трёх секунд.

По заявлению Xiaomi, одного заряда встроенного аккумулятора ёмкостью 750 мАч новинке хватит на месяц автономной работы, а в режиме ожидания «грызун» продержится до полугода вдали от розетки. Стоимость Xiaomi Mi Smart Mouse в Китае составляет $18.

По материалам 3dnews.ru
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