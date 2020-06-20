Как качество математического образования влияет на рост ІТ-индустрии (инфографика)

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Уровень знания математики школьников влияет на скорость развития IT-отрасли. Связь между качеством математического образования и развитием IT в Украине составляет более 97%.
Об этом говорится в исследовании Data Science GlobalLogic.
Для анализа развития IT-отрасли было выбрано количество IT-предпринимателей, показателем качества образования послужили результаты внешнего независимого оценивания (ВНО) по математике.
Связь между качеством математического образования и развитием IT-отрасли составляет 97,5% при расчете количества тех, кто сдает ЗНО по математике на 180 и более баллов, и количества IT-ФЛП в Украине.
Размер населенного пункта. Но даже в крупных городах (с населением свыше 100 тысяч) всего 17% школ выпускают 80% тех, кто получает 180+ баллов. Более того, по данным аналитиков, только 106 школ (1% от всех в Украине) выпускают более 15 учеников, которые сдали ВНО по математике на 180 и более баллов. В 21 области Украины таких школ до 5 включительно на всю область. Они есть в каждом областном центре независимо от средних показателей области. То есть то, где живет ученик, играет гораздо меньшую роль, чем то, в какой школе он учится.
Количество сильных школ и число отличников по математике взаимосвязаны. Таким образом, равномерное увеличение количества сильных школ повлияет на учеников и как следствие на IT-индустрию.
Сейчас в Украине в среднем 44% всех, кто сдает ВНО, участвуют в тестировании по математике, но только 2,2% всех абитуриентов получают более 180 баллов.
При этом данные стабильны во времени – с 2016 года лидеры не меняются.
Различие между большими и маленькими городами, а также селами. На самом деле связь сложнее, и в сегменте крупных городов более важно, является ли город областным центром. Школьники в маленьких областных центрах (Ужгород, Сумы) сдают ВНО гораздо лучше, чем просто в крупных городах (Кривой Рог, Белая Церковь).
Самым сильным и самым неожиданным положительным отклонением от этой тенденции являются города-спутники АЭС (Вараш, Энергодар, Нетешин, Южноукраинск, Славутич). Несмотря на небольшое население – от 25 до 50 тысяч, показатели ЗНО у них лучше, чем в областных центрах. Например, в 42-тысячном Вараше Ровенской области 11,08% тех, кто сдает ВНО, получают 180+ по математике, тогда как в 243-тысячном Ровно этот показатель составляет 4,3% – почти в 2,5 раза меньше. В городах-спутниках АЭС также высокий показатель IT-предпринимателей, что подтверждает связь между успешным прохождением ВНО по математике и количеством IT-специалистов.
Связь среднего балла с количеством IT-специалистов оказывается значительно слабее – 55%. Это также косвенно подтверждает правильный выбор показателя 180+.
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