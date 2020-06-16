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В Газпроме уточнили сроки запуска Nord Stream-2

В Газпроме уточнили сроки запуска Nord Stream-2

Российский газовый монополист Газпром ожидает запуска работы газопровода Северный поток-2 в конце 2020 года или в начале 2021 года.

Об этом в понедельник, 22 июня, сказал начальник отдела по работе с инвесторами компании Антон Демченко во время телеконференции.

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“Могу вкратце подтвердить, что мы продолжаем работу по этому проекту и надеемся, что его строительство закончится в конце 2020-го – начале 2021 года”, – сказал он.

Демченко напомнил, что “Северный поток-2” сейчас находится под давлением, поэтому Газпром достаточно ограничен в предоставлении информации о нем.

Ранее в Газпроме однозначно заявляли, что надеются ввести в эксплуатацию Северный поток-2 в конце 2020 года.

Напомним, 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который предусматривает санкции в отношении российских газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток.

По материалам Корреспондент.net
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