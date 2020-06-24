Коронавирус обрушил цены на жилье в Европе на 40%

В Европе из-за пандемии упали цены на жилье. Например, в Италии продавцы готовы давать скидки до 40%. На Кипре покупатели могут рассчитывать на дисконт в размере до 25%, во Франции, Испании и Греции – до 15%.

Об этом свидетельствуют данные компании Knight Frank.

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“Это либо срочные продажи от собственников, либо застройщику нужно получать денежный поток даже в период закрытия границ”, – пояснили консультанты.

До 80% распродажных объектов недвижимости в Европе – это именно жилье, определили эксперты. Еще 15% – гостиницы и офисы, 5% – торговая недвижимость.

В Великобритании, Германии, Австрии, Швейцарии и Монако официально распродаж квадратных метров нет, но на практике продавцы часто соглашаются предоставить скидку.