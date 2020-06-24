0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 411 0

Коронавирус обрушил цены на жилье в Европе на 40%

Коронавирус обрушил цены на жилье в Европе на 40%

В Европе из-за пандемии упали цены на жилье. Например, в Италии продавцы готовы давать скидки до 40%. На Кипре покупатели могут рассчитывать на дисконт в размере до 25%, во Франции, Испании и Греции – до 15%.

Об этом свидетельствуют данные компании Knight Frank.

Читайте также: На рынке недвижимости обвала цен не наблюдается – эксперт

“Это либо срочные продажи от собственников, либо застройщику нужно получать денежный поток даже в период закрытия границ”, – пояснили консультанты.

До 80% распродажных объектов недвижимости в Европе – это именно жилье, определили эксперты. Еще 15% – гостиницы и офисы, 5% – торговая недвижимость.

В Великобритании, Германии, Австрии, Швейцарии и Монако официально распродаж квадратных метров нет, но на практике продавцы часто соглашаются предоставить скидку.

По материалам Обозреватель
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Недвижимость
Смотри также
Весь рынок:Недвижимость
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.