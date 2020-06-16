В Украине запустили новый реестр розничных цен на период карантина

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В Украине запустили реестр розничных цен на товары первой необходимости и противоэпидемического назначения.
Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.
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Кабинет Министров Украины принял постановление о мерах по стабилизации цен на товары, которые имеют существенную социальную значимость, товары противоэпидемического назначения, необходимые для предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19. Документ предусматривает необходимость осуществления декларирования изменения розничных цен в случае их увеличения на отдельные категории товаров.
На период карантина был запущен новый сервис по декларированию цен, а также дашборд, где украинцы могут отслеживать изменения стоимости товаров.
Как это работает. Бизнес через кабинет подает информацию об изменениях цен на товары в случае увеличения цены более чем на 5%. Информация хранится в центральной базе данных в виде единого реестра.
Инспекторы Госпродпотребслужбы через кабинет мониторят процесс, без лишней коммуникации с бизнесом. А украинцы следят за изменениями цен через публичный дашборд
Это касается товаров противоэпидемического назначения: антисептики, дезинфекторы, отдельные лекарственные средства, средства индивидуальной защиты, товары существенной социальной значимости: хлеб, молоко, крупа и тому подобное.
Кабинет для бизнеса. Дашборд для украинцев.
Декларирование цен – временная мера. Постановление КМУ действует только на период карантина. После – рынок должен вернуться к привычному режиму саморегуляции.
Напомним, рост цен на продукты после введения в Украине карантина в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства объяснили сезонными факторами и спекуляциями.
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