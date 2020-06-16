В Украине запустили новый реестр розничных цен на период карантина

В Украине запустили реестр розничных цен на товары первой необходимости и противоэпидемического назначения.

Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

Читайте также: В Минэкономики объяснили, почему после введения карантина выросли цены

Кабинет Министров Украины принял постановление о мерах по стабилизации цен на товары, которые имеют существенную социальную значимость, товары противоэпидемического назначения, необходимые для предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19. Документ предусматривает необходимость осуществления декларирования изменения розничных цен в случае их увеличения на отдельные категории товаров.

На период карантина был запущен новый сервис по декларированию цен, а также дашборд, где украинцы могут отслеживать изменения стоимости товаров.

Как это работает. Бизнес через кабинет подает информацию об изменениях цен на товары в случае увеличения цены более чем на 5%. Информация хранится в центральной базе данных в виде единого реестра.

Инспекторы Госпродпотребслужбы через кабинет мониторят процесс, без лишней коммуникации с бизнесом. А украинцы следят за изменениями цен через публичный дашборд

Это касается товаров противоэпидемического назначения: антисептики, дезинфекторы, отдельные лекарственные средства, средства индивидуальной защиты, товары существенной социальной значимости: хлеб, молоко, крупа и тому подобное.

Кабинет для бизнеса. Дашборд для украинцев.

Декларирование цен – временная мера. Постановление КМУ действует только на период карантина. После – рынок должен вернуться к привычному режиму саморегуляции.

Напомним, рост цен на продукты после введения в Украине карантина в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства объяснили сезонными факторами и спекуляциями.

Справка Finance.ua:

В Национальном банке Украины сообщали, что ажиотажный спрос на продукты, который начался после введения карантина в Украине, закончился, а цены на некоторые категории продуктов вернулись к своему нормальному уровню.

ГНС : полную стоимость товара вернут, если чек выдан неправильно. За кассовый чек, информация о котором отсутствует на сервере Государственной налоговой службы ( ГНС ), потребитель может получить из бюджета 100% компенсацию на сумму приобретенного товара.

Кстати, если вас интересует быстрый займ до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.