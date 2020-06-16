Наибольший спад в экономике мы уже прошли – член Совета НБУ

Член Совета Нацбанка Виталий Шапран надеется, что Украина прошла самый большой спад в экономике в мае и первой половине июня.

Об этом Шапран сказал в интервью «Главкому».

По словам члена Совета НБУ, есть “обнадеживающая статистика по грузовым перевозкам, которая указывает на вероятное постепенное восстановление экономики”.

В то же время Шапран отмечает, что, хотя сворачивание экономики произошло за пару месяцев, однако ее восстановление традиционно будет длиться долго.

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«Без последствий для мировой экономики не пройдут и многочисленные программы монетарного стимулирования и количественного смягчения. Напечатанные банками-эмитентами резервных валют деньги так или иначе дойдут и до развивающихся рынков, – и снова мы получим ценовой бум на сырьевых рынках и всплеск интереса к развивающимся рынкам. Но все это уже будет точно не в 2020 году», – отметил представитель Совета НБУ.

Шапран отмечает, что Украине во время пандемии коронавируса было очень важно не пойти по пути Италии. «Достаточно жесткие и своевременные карантинные мероприятия хоть и ударили по экономике, но уберегли страну от более жесткого кризиса», – считает представитель Нацбанка.

Шапран уверяет, что правительство действовало правильно, когда ввело карантин. «На самом деле вирус достаточно сильно влияет на экономику, и игнорирование этой угрозы могло привести к непредсказуемым последствиям. К тому же, у нас финансовая система и система здравоохранения не такие крепкие, как в Италии», – сказал член Совета Нацбанка.